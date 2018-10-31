ظهور بقع حمراء في الجسم مع الحكة: الأسباب، طرق طبيعية للعلاج!

البابونج من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في علاج المشاكل الجلدية

العديد من الأشخاص يعانون من مشكلة ظهور بقع حمراء في الجسم والتي تظهر على مناطق معينة مثل الأكتاف، والبطن، والأرداف، والوجه، والذراعين، حيث ترافق هذه المشكلة حكة شديدة واحمرار الجسم، فيسبب حالة من التوتر والإزعاج للشخص المصاب، والإصابة بحالة من الخوف، لكن لا بد من وجود بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها، والتي سنتعرف عليها في هذا المقال مع ذكر بعض الوصفات لعلاجها.

أسباب ظهور بقع حمراء في الجسم مع الحكة:

- الطفح الجلدي الذي يكون نتيجة التعرق الزائد، حيث يفرز الجسم العرق.

- اغلاق المسامات، وبالتالي ظهور الحبوب، والأوساخ، والجراثيم.

- تهيج الجلد.

- ارتداء الملابس الضيقة والسميكة.

- تناول بعض أنواع الأدوية التي لا تناسب طبيعية الجسم.

- استخدام المواد التجميلية بشكل كبير.

- تناول بعض أنواع الأطعمة التي تؤدي إلى الحساسية.

- الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية.

طرق طبيعية لعلاج البقع الحمراء:

- البابونج:

يعتبر البابونج من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في علاج العديد من المشاكل الجلدية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص؛ وذلك بسبب احتوائه على خصائص طبيعية مضادة للأكسدة ومطهرة ونقية، حيث يتم استخدامه من خلال وضع كمية كافية منه على البقع الحمراء، مع التدليك الجيد لمدة تتراوح بين الدقيقين والخمس الدقائق، وتركه لمدة نصف ساعة تقريباً إلى أن يجف ثمّ غسل الجسم بالماء الفاتر.

- زيت الزيتون:

يعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لها القدرة الكبيرة في التخلص من البقع الحمراء؛ نظراً لفوائده الجمة التي تعود على جسم الإنسان، حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، واحتوائه على خصائص طبيعية مطهرة ونقية، بسبب ذلك ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلة ظهور البقع بوضع القليل منه على المناطق المصابة، مع الفرك بخفة تامة لمدة خمس دقائق بواسطة اطراف الأصابع، وتركه لمدة ربع ساعة ثمّ غسله بالماء الدافئ.

- الزبادي:

يتم استخدامه بوضع كمية كافية منه على المناطق المضررة، وتركه لمدة ثلث ساعة حتى يجف جيداً، ثمّ غسل الجسم بالماء الفاتر، حيث يساهم الزبادي بشكل كبير في تهدئة المناطق المتهيجة، وتخفيف الحكة والاحمرار؛ بسبب احتوائه على خصائص طبيعية مضادة للأكسدة، ومواد مطهرة.

- زيت اللافندر:

يعد زيت اللافندر من أفضل العلاجات الطبيعية التي تعالج مشكلة ظهور البقع، ويتم ذلك بوضع كمية قليلة منه على المناطق المصابة، وتوزيعه جيداً ليغطيها بالكامل، وتركه لمدة قصيرة، ثمّ غسله ويمكن خلطه بكمية قليلة من الماء الفاتر.

المزيد:

مرض البلهارسيا، تعريفه، أسبابه، أعراضه، والعلاج!

مرض الحزام الناري: تعريفه، أعراضه، مضاعفاته، علاجه!

طقطقة الركبة: الأسباب، التشخيص، العلاج، ونصائح لتخفيفها!