طقطقة الركبة: الأسباب، التشخيص، العلاج، ونصائح لتخفيفها!

لتخفيف طقطقة الركبة يجب المحافظة على الوزن

تعرف طقطقة الركبة بأنها أصوات خفيفة تخرج من مكان الركبة أثناء السير أو عند الجلوس، وذلك نتيجة تعرض الأوتار للحركة غير الصحيحة، أو بسبب شد العضلات، وفي هاتين الحالتين تكون الطقطقة غير مؤلمة، ولكن إن نتجت بسبب قطع الغضاريف الهلالية فينتج عنها ألم حاد ويجب مراجعة الطبيب فوراً.

أسباب طقطقة الركبة:

1- خلل في المفاصل.

2- عوامل وراثية.

3- وجود فقاعات غازية حول المفاصل والسائل المرطب المحيط بها، والمعروف بالسائل السينوفي، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه الفقاعات الغازية تتكوّن من ثاني أكسيد الكربون، والنيتروجين.

4- التهاب الأوتار القريبة من المفصل. احتكاك الأوتار مع بعضها البعض، وذلك نتيجة الضغط العالي على الأربطة نتيجة ضعف العضلات، والوزن الزائد. تآكل مفصل الركبة، بسبب التقدّم بالسن، وخشونتها.

5- الخلع، وهو خروج جزء من العظم بشكلٍ كليّ من المفصل.

6- الخلع الجزئي، وهو خروج جزء من العظم من المفصل، ثمّ عودته مرة أخرى إلى مكانه.

7- تقارب عظام المفصل والأوتار على بعضها البعض، وذلك نتيجة شدّة الحركة، أو تغيير وضعية الجلوس بشكلٍ مستمر، ممّا يؤدي لبروز العظم المجاور للأوتار، وعادةً ما تحدث هذه الحالة لدى صغار السن.

8- الإجهاد العالي للمفصل، وذلك نتيجة أداء بعض الأعمال التي تكون وتيرتها أكبر من أن يتحمّلها المفصل.

9- الفارة المفصلية، وتعرف بأنّها حالة ناتجة عن التكلّسات والكالسيوم الذي يتكوّن في المفصل، والناتج عن إصابة المفاصل بصدمة ما.

تشخيص طقطقة الركبة:

- الفحص السريري. فحص الركبة بالأشعة السينية.

- فحص المفاصل بالمنظار.

- فحص الركبة بالأشعة المقطعية.

علاج طقطقة الركبة:

- عمل جلسات علاج طبيعي من خلال عمل مساج للركبة وتدليكها، بهدف إرجاع المفصل لمكانه ولتقوية العضلات.

- تناول الأدوية التي تعالج التهاب المفاصل، وتخفيف الألم من خلال تناول المسكّنات.

- استخدام إبر المادّة الهلامية، حيث يتمّ حقن هذه الإبر في الركبة تحت إشراف الطبيب، ممّا يقلّل الشعور بالألم، وخشونة الركبة، كما يقلل احتكاك المفاصل.

نصائح لتخفيف طقطقة الركبة:

- المحافظة على الوزن، وتجنب زيادته، لأنّه يؤدي للضغط على الركبة.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ مستمر، خاصةً التمارين الخاصة بالتمدّد، مما يساهم في إراحة المفصل، وتخفيف خطر الصدمة.

- مراجعة الطبيب في حال استمرارها، أو الشعور ببعض المضاعفات، كعدم القدرة على المشي.

- تجنب الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة.

- وضع الكمادات الباردة على منطقة الركبة.

- الاستحمام بالماء الدافئ وتعريض الركبة للماء لمدّة خمس دقائق.

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