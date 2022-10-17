عادات الأكل والشرب والطبخ تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي وفقًا للعديد من الدراسات ، لا يوجد طعام معين يمنع أو يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك ، فإن طريقة تناول الطعام تؤثر على خطر الإصابة بهذا المرض الخطير.

معرفة واتباع النظام الغذائي الصحيح، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. ولا ننسى، الوقاية خير بكثير من العلاج. إلى جانب نظامك الغذائي ، هناك أيضًا خيارات أخرى لنمط الحياة يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان.

عادات الأكل والشرب والطبخ تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي

نظام غذائي صحي للمعرضين لخطر الإصابة بسرطان الثدي

يوصي أطباء الأورام باتباع نظام غذائي يحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات ، جنبًا إلى جنب مع تجنب الأطعمة المصنعة عالية السكر.

قد تساعد النظم الغذائية النباتية والمتوسطية في تقليل نمو الخلايا السرطانية من خلال خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ومضادات التكاثر (قمع نمو الخلايا الخبيثة). قد تقلل أيضًا من تلف الحمض النووي ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

قد يكون للأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، مثل الفواكه أو الخضار أو زيت الزيتون أو زيت السمك ، دور وقائي عن طريق تقليل الهرمونات مثل الإستروجين والأنسولين وعوامل أخرى يمكن أن تسبب التهابًا مزمنًا.

عادات الأكل والشرب والطبخ تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي

يزيد الكحول من خطر الإصابة بسرطان الثدي

شرب الكثير من الكحوليات يمكن أن يساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، يمكن أن يرفع الخمور مستويات هرمون الاستروجين ، مما يساهم في نمو وتطور أنسجة الثدي.

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة ، تظهر بيانات من 118 دراسة فردية أن الأشخاص الذين يشربون الخمر معرضون بشكل طفيف للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بمن لا يشربون. بالنسبة لمن يشربون الكحول باعتدال ، فإن هذا الخطر أعلى بمقدار 1.23 مرة ، وبالنسبة لمن يشربون الكحول بكثرة فهو 1.6 مرة. يوصي الأطباء بالحد من تناول ثلاثة مشروبات كحولية أو أقل في الأسبوع.

عادات الأكل والشرب والطبخ تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي

هل بعض طرق الطهي أكثر خطورة من غيرها؟

يقول الخبراء إن الطريقة التي نطبخ بها طعامنا قد تؤثر على الخطر المتعلق بالصحة. وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان ، قد يؤدي تفحم اللحوم أو الدواجن أو الأسماك إلى تكوين الأمينات الحلقية غير المتجانسة ، والتي ثبت أنها تسبب السرطان.

بدلًا من تفحم طعامك ، انقع البروتينات في وقت مبكر ثم اطبخها على حرارة منخفضة أو غير مباشرة لفترة أطول.

عادات الأكل والشرب والطبخ تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي

زيادة الوزن وسرطان الثدي

لا شك أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، وهو ما أكدته عدة دراسات طبية.

دراسة أجريت عام 2004 بعنوان "هل يؤثر النظام الغذائي على مخاطر الإصابة بسرطان الثدي؟" يلاحظ أن زيادة الوزن في منتصف العمر يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. لاحظ المؤلفون ، "الأدلة المتوفرة قوية على أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي عن طريق تجنب زيادة الوزن خلال سنوات البلوغ."

عادات الأكل والشرب والطبخ تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي

تمرن لتقليل مخاطر الاصابة بسرطان الثدي

تعتبر ممارسة الرياضة طريقة مثبتة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا يعمل بطرق متعددة. إذا كنت تعانين من زيادة الوزن ، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن تخفض وزنك إلى النطاق المثالي ، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي المصاحب لزيادة الوزن.

بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مشاكل في الوزن ولكن لا يزال لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي ، يمكن أن يساعد النشاط البدني أيضًا في خفض مستويات هرمون الاستروجين في الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وفقًا للأبحاث ، فإن النساء اللواتي يمارسن التمارين الرياضية بانتظام يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10-20 في المائة مقارنة بالنساء غير النشطات. تظهر هذه الفائدة بشكل أوضح عند النساء بعد سن اليأس.

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