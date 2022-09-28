كوني قوية، إن إصابتكِ بمرض سرطان الثدي لا يعني الاستسلام، وتسلحي بالشجاعة لأنكِ أنتِ، فلا تقطعي أملكي بالله سبحانه وتعالى، وما إن يتم تشخيصك بالمرض حتى تراودك الكثير من التساؤلات، لماذا أصابني سرطان الثدي؟ ما هي اسبابه؟ هل ستنتهي حياتي؟ هل سأعالج منه؟

وفي هذا المقال نقدم لكم عبارات تشجيعية لمرضى سرطان الثدي حتى لا يحبطوا، ويشعرون بالأمل في الشفاء من مرض سرطان الثدي:

عبارات تشجيعية لمرضى سرطان الثدي

حافظ على جانبك المضيء، حافظ على جمال نفسك، واستمتع بنفسك ولا تهملها أبداً.

احرصي على المشي يومياً نصف ساعة يومياً، تحقيق الزن المثالي، الحمل المبكر، الرضاعة الطبيعية.

لا تحتاري فحصك الآن... يعني الأمان.

الكشف المبكر عن سرطان الثدي يزيد من احتمالية الشفاء بنسبة عالية.

اللون الوردي الجميل المبهج أقوى مما تعتقد.

الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الدواء والصبر أول خطوات الشفاء.

أنت أكثر شجاعة مما تعتقد، أقوى مما تبدو، أذكى مما تعتقد، وأكثر جمالاً ما كنت تتخيله.

لا تدع سرطان الثدي يقضي على الدافع لتحقيق أحلامك.

أنتِ أقوى من أن يهزمكِ مرض كهذا، فأنتِ جندية في ساحة المعركة فأظهري قوتكِ كلها، وستريه ينحدر كأن شيء لم يكن.

لا شيء يدوم في الحياة، كل شيء يأخذ بعضاً من الوقت ويمضي. فكن على يقين أن هذا الألم والوقت سيمضي.

نحن نهتم، أنتِ حياة... روح وشفاء

لا تترددي نحن معكِ

أنت الحياة... افحصي وطمنينا

ويبقى في الحياة أمل

الإيمان شجرة يانعة... ثمرتها التقوى... وسقياها الإخلاص

عبارات عن سرطان الثدي قصيرة

عدوي مرض السرطان نت تحاول غزو جسدي،أنت تحاول أن تجعلني حزينة، أنت تحاول أن تأخذني بعيداً عن أولادي وبناتي، لكنني أقوى منك، وسأصمد أكثر منك.

لقد تم تحدي إيماني وإرادتي وجسدي، لكن لا تخطئ، لأنه قلبي قوي ولن ينكسر عزمي على القتال أبداً.

إذا كان لديك زميلة أو صديقة أو أحد أفراد أسرتك مصاب بمرض سرطان الثدي، حاولي ألا تنظر إليها بعيون حزينة وبعيون الشفقة عاملها كما كنت تفعل دائما معها، فقط أظهر لها/ له القليل من الحب الإضافي.

كوني قوية دوماً بالعزيمة والصبر والإرادة سوف تتغلبين على هذا سرطان الثدي بإذن الله.

مرض السرطان يظهر مدى قوتك في الحياة وصبرك، فكل مصيبة تتغلب عليها تشعرك بعظيم إنجازك في الصمود والتحدي في التقدم رغم الانكسار والتعب والانكسار.

عبارات توعوية عن سرطان الثدي

يمكن أن تكون هناك حياة جميلة بعد مرض سرطان الثدي، بشرط أن تقوم بالكشف المبكر.

الكشف المبكر ينقذ الأرواح والأولاد.

يزرع الفحص المبكر لسرطان الثدي التفاؤل والأمل والثقة في قلب كل امرأة وينزع من قلبها الخوف.

مرض السرطان ليس عيباً، وأحسن تعاملك مع المريض وكن لطيفاً معه.

احرص دائماً على غذاء مريض السرطان ولا تهمله.

لا للسكريات المصنعة بعد اليوم.

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