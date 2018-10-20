ماهي العادات التي يمكن أن تدمر صحتك؟

1- التحقق من رسائل البريد الإلكتروني خلال الليل
وجد باحثو جامعة كولورادو الأميركية أن أولئك الذين يتحققون من رسائل البريد الإلكتروني خارج أوقات العمل، شهدوا أكبر قدر من الإجهاد. والأسوأ من ذلك، أن الأثر السلبي يمتد إلى الآخرين في المنزل، ما يجعل الشركاء أكثر توترا أيضا.
3- الجلوس بوضعية تشابك الأرجل
يمكن أن ترفع هذه الوضعية ضغط الدم بشكل مؤقت بنسبة 10%، وفقا لدراسة منشورة في مجلة Blood Pressure Monitoring.
كما يمكن للساقين المتشابكتين أن تضغطا على مفاصل الورك، ما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين عندما يتم ضغط الأوردة، وبالتالي يزيد من خطر تجلط الدم.
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4- الضغط على البثور
5- تحميص الخبز
عندما يتم تحميص الأطعمة النشوية، مثل الخبز، لفترة طويلة عند درجات حرارة مرتفعة، فإنها تنتج مادة acrylamide، وهي مركب كيميائي يسبب السرطان، وفقالمنظمة الصحة العالمية.
8- استخدام مجففات الأيدي
وجدت دراسة أن بعض مجففات الأيدي في المراحيض العامة يمكن أن تمتص جراثيم البراز من هواء الحمام، وتعيدها إلى يديك النظيفتين. لذا، يُنصح باستخدام المنشفة الورقية أو القطنية.
يسعى معظمنا للاسترخاء مطولا في عطلة نهاية الأسبوع، من دون معرفة أن هذا الأمر قد يحرمنا من النوم ليلا، ما يسبب الإرهاق والإفراط في تناول الطعام وحدوث خلل في ساعة الجسم.
10- تنظيف الأسنان بقوة مبالغة
يعتبر تنظيف الأسنان مرتين يوميا أمر ضروريا للأسنان السليمة، ولكن تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل قوي يمكن أن يلحق الأذى بمينا الأسنان، ما يعرضها للتآكل ويسبب الحساسية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة.