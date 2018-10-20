ماهي العادات التي يمكن أن تدمر صحتك؟

1- التحقق من رسائل البريد الإلكتروني خلال الليل

وجد باحثو جامعة كولورادو الأميركية أن أولئك الذين يتحققون من رسائل البريد الإلكتروني خارج أوقات العمل، شهدوا أكبر قدر من الإجهاد. والأسوأ من ذلك، أن الأثر السلبي يمتد إلى الآخرين في المنزل، ما يجعل الشركاء أكثر توترا أيضا.

عادات سلبية تضر بنظرك!

2- عدم غسل أوراق السلطة

يعرضنا عدم غسل الخضار لخطر الإصابة بالسالمونيلا. وأظهرت دراسة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن، أن البكتيريا الضارة التي غالبا ما تكون موجودة في السماد الملوث، يمكن أن تنتقل إلى أوراق السلطة، ما يجعل من الصعب التخلص منها دون تطبيق الغسل اليدوي.

كما يمكن للساقين المتشابكتين أن تضغطا على مفاصل الورك، ما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين عندما يتم ضغط الأوردة، وبالتالي يزيد من خطر تجلط الدم.

يمكن أن ترفع هذه الوضعية ضغط الدم بشكل مؤقت بنسبة 10%، وفقا لدراسة منشورة في مجلة Blood Pressure Monitoring.

يقول أطباء الأمراض الجلدية إن الضغط على بثور الوجه يؤدي إلى تشكل ندبة، وفي حال كنت غير محظوظ، فإن العدوى الناشئة عن دخول البكتيريا إلى الدم قد تهدد حياتك.

5- تحميص الخبز عندما يتم تحميص الأطعمة النشوية، مثل الخبز، لفترة طويلة عند درجات حرارة مرتفعة، فإنها تنتج مادة acrylamide، وهي مركب كيميائي يسبب السرطان، وفقالمنظمة الصحة العالمية.

قيل لنا لسنوات إن وضع واقي الشمس أمر حيوي للبشرة، لذا يقوم الكثيرون بوضعه يوميا على بشرتهم. ولكن يبدو أن هذا الإجراء قد يحرم جسمك من فيتامين D، ما قد يعرضك لخطر هشاشة العظام وأمراض القلب.