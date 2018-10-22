السبانخ وفوائده للجسم، صحة العين،الجهاز الهضمي والسرطان

يعد السبانخ ذا قيمة غذائَيَة عالية وسعرات حراريَة قليلة

يعود أصل السبانخ الى بلاد الفرس. وانتقل منها الى الصين ووصل الى أسبانيا في أواخر القرن الحادي عشر ومنها الى بقية أوروبا، حيث عرف بالخضار الإسبانيَة لوقت من الزمن. واليوم تعد أميركا وهولندا من أكبر البلدان المصدرة للسبانخ.

ويوجد أنواع عديدة من السبانخ، منها ما هو متجعد الأوراق ومنها ما ه ومنبسط ذي أوراق ملساء. وهناك أيضا السبانخ ذو الأوراق الصغيرة وهو يصلح للسلطات أكثر من غيره لحلاوة مذاقه.

القيمة الغذائيَة للسبانخ

يعد السبانخ ذا قيمة غذائَيَة عالية وسعرات حراريَة قليلة. وقد عرفت ذلك الشخصية الكرتونيَة الشهيرة بوباي الذي يتناول السبانخ فيصبح قويا جدا. ولكن بوباي لم يكن يعلم أنه كان يقي نفسه من أمراض القلب وسرطان القولون وأمراض أخرى.

السبانخ والسرطان

لقد وجد الباحثون في السبانخ ثلاث عشرة مادة فلافونيَة تعمل كمادة مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان. وتشير دراسة علميَة أجريت على نساء مسنات في مدينة نيوإنجلاند أن استهلاك السبانخ يرتبط بانخفاض مستوى الإصابة بسرطان الثدي. كذلك يحتوي السبانخ على مواد تسمى بالكاروتينات والتي تعمل على منع خلايا سرطان البروستات من التكاثر وتحفزها لتحطيم ذاتها.

السبانخ وأمراض القلب

يعتبر السبانخ مصدرا غنيا بفيتامين ج وفيتامين أ في شكله النباتي وهو البيتا كاروتين. وحيث أن فيتامين ج هو فيتامين ذائب في الماء وفيتامين أ هو فيتامين ذائب في الدهن، فإن تواجد هذين الفيتامينين معا في السبانخ يؤدي الى حماية الكوليسترول في الجسم من الأكسدة. وبالتالي الحماية من مرض التصلب العصيدي والجلطة القلبية والجلطة الدماغيَة.

وكذلك يعتبر السبانخ مصدرا جيدا لحامض الفوليك وهذا الحامض له دور في التخلص من مادة الهوموسستين من الجسم. وبالتالي الحماية من الجلطة القلبيَة أو الدماغيَة. كذلك يعتبر السبانخ مصدرا للماغنيسيوم، وهو عنصر معدني يعمل على التقليل من ارتفاع ضغط الدم والحماية من أمراض القلب.

السبانخ وصحة الجهاز الهضمي

إن وجود فيتامين ج والبيتا كاروتين في السبانخ يعمل على حماية خلايا القولون من الإصابة بالسرطان. فقد أوضحت الدراسات العلميَة أن الأشخاص الذين يتناولون الأغذيَة التي تحتوي على فيتامين ج والبيتا كاروتين وحامض الفوليك كالسبانخ هم أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون.

السبانخ وصحة العين

يحتوي السبانخ على مادة كاروتينيَة تسمى ليوتين. وهذه المادة تعمل على حماية العين من الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض الماء الزرقاء. ومع أن السبانخ يحتوي على كمية اكبر من اليوتين مما يحتويه البيض مثلا، إلا أن امتصاص الجسم لهذه المادة من السبانخ يكون اقل من امتصاصها من البيض. وتشير الدراست العلمية الى أن تناول السبانخ مع البيض أوزيت الزيتون يحسن من امتصاص اليوتين من السبانخ.

السبانخ والعناصر المعدنيَة الأخرى

إن السبانخ المطبوخة تعتبر مصدرًا غنيًا بالحديد. ويدخل الحديد في تكوين مادة الهيموجلوبين في الدم ومادة الميوجلوبين في العضلات. وهو مهم للنمو الطبيعي للأطفال والمراهقين. وتزداد الحاجة منه عند النساء حيث انهن عرضة لنقص الحديد أكثر من الرجال خاصة في فترات الحيض والحمل والرضاعة. ويفضل اضافة عصير الليمون الى السبانخ المطبوخة قبل تناوله حتى نحقق أعلى استفادة من الحديد.

ويحتوي السبانخ علي كميات كبيرة من فيتامين ك. ويدخل هذا الفيتامين في تكوين بروتينات الخثرة والتي تعمل على التئام الجروح. وكذلك يدخل في تكوين بروتينات التكلس والتي تساعد في التكلس الطبيعي للعظام.

متى نتجنب السبانخ؟

ويعد السبانخ من الخضار التي تحتوي على مادة البيورين. ومادة البيورين هي مادة طبيعية توجد لدى الإنسان والحيوان والنبات. وحيث أن مادة البيورين تتحطم في جسم الإنسان لتكون حامض اليوريك، فإن تناول كميات كبيرة من الأغذية التي تحتوي على بيورين قد يسبب مشاكل صحية مثل مرض النقرص وحصى في الكلى. لذلك ينصح المصابون بمرض النقرس او حصى الكلى التقليل او تجنب السبانخ.

كذلك يعتبر السبانخ من المصادر الغنيَة بمادة الأوكزالات. وعندما تتركز مادة الأوكزالات في جسم الإنسان فإنها تسبب حصى الأوكزالات في الكلى. لذلك ينصح من يعاني من حصى الأوكزالات أيضا تجنب السبانخ.

كيف نختار السبانخ؟

نختار السبانخ ذات الأوراق الخضراء الغامقة ونتجنب الأوراق الصفراء. ويفضل أن تكون الأوراق طازجة وطريَة. ونتجنب الأوراق اللزجة لإن ذلك دلالة على فسادها.

يخزن السبانخ الطازج داخل كيس بلاستيكي في الثلاجة حيث يبقى طازجا لمدة خمسة أيام. ولا يغسل قبل التخزين لان الرطوبة تسبب فساده. كذلك لا يطبخ قبل التخزين لإن ذلك يسرع من تلفه.

طرق إعداد السبانخ

نفصل أوراق السبانخ عن سيقانها ثم نغسل اوراق السبانخ بشكل جيد، حيث أنها تحمل الكثير من التراب والرمل. نضعها في وعاء يحتوي على ماء ونغسلها. ونكرر ذلك حتى نزيل كل الأوساخ. واذا اردنا استخدامها للسلطة فيجب تجفيفها جيدا حتى لا تسوّد. أما إذا أردنا استخدامها للطبيخ فيتم سلقها سلقا سريعا لمدة دقيقة واحدة فقط فان ذلك يقلل من كمية حامض الأوكزاليك مما يؤدي الى إظهار طعم الحلاوة للسبانخ.

يمكن تناول السبانخ مطبوخا وحده مع اللحم الأحمر. ويمكن إضافة السبانخ لكثير من الأطباق مثل اللزانيا. كذلك يمكن تناوله طازجا في السلطة مع اضافة زيت الزيتون وعصير الليمون.

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