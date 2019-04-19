عادات تطبق في الزواج تجعله زواجاً سعيداً

نحن نفعل نفس الأشياء يومياً دون تفكير، بعضها عادات جيدة، بينما يكون بعضها الآخر سيئاً، هل فكرتِ أن عبر بعض التعديلات على عاداتنا اليومية، يمكننا تغيير حياتنا للأفضل؟

هذا ينطبق كثيراً على الحياة الزوجية، عن طريق اتباع العادات التالية، ودمجها في روتين حياتك، يمكنك تغيير حياتك الزوجية، والحصول على زواج سعيد..



1- استخدام العبارات اللطيفة

استبدلي كلماتك العادية بتعابير أكثر لطفاً ورومانسية، وادمجي العبارات اللطيفة في محادثاتك اليومية مع زوجك.

النساء تحب سماع عبارات الحب والتقدير باستمرار، وهكذا الرجال أيضاً، فتأكدي أنكِ تلقين على مسامع زوجك عبارات الحب والرومانسية والتقدير يومياً، حتى من خلال الأحاديث العادية، هذه العادة على بساطتها لها مفعول السحر على علاقتك بزوجك.



2- المزيد من الضحك

الحياة فيها ما يكفي من الضغوط، لذا عليكِ إضفاء روح المرح على حياتك الزوجية، وذلك عبر زيادة جرعة الضحك والفكاهة، شاهدا عروضاً مضحكة، ألقيا النكات والحكايات المضحكة، اضحكا على أفعال حمقاء صدرت منكما، أو حتى اضحكا على خلافاتكما.

الضحك والجو المرح يخفف التوتر من حياتكما الزوجية، كما يخفف من ضغوط الحياة عموماً.



3- التواصل الحميمي

لا تحددي وقتاً للرومانسية والتواصل الحميمي في حياتكما، فالتواصل الحميمي لا يعني العلاقة الحميمة فقط، وإنما الإيماءات الدافئة بجميع أشكالها.

لا تفوّتي فرصة التقارب مع زوجك، ولا تسمحي بمرور يوم دون تواصل حميمي معه، فهذا التواصل يساعدكما على الحفاظ على دفء وعمق العلاقة بينكما، ويمنحكما السعادة والرضى.



4- وقت خاص بكما

أنتِ بحاجة إلى وضع خطة للوقت الخاص مع زوجك، سواء السريع عبر تخصيص بضع دقائق يومياً دون شاشات أو أطفال أو مصادر تشتيت أخرى، والتواصل البصري والحديث معاً.

أو عبر تحديد مواعيد للقاءات الخارجية بينكما، عبر استئجار جليسة أطفال والذهاب معاً للعشاء، أو مشاهدة فيلم في السينما.

الوقت الخاص بكما هو أحد أهم سبل الحفاظ على قوة علاقتكما، واستمرار التواصل الحقيقي بينكما، فلا تتنازلي عنه أبداً.

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