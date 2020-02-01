عادات صباحية تجعل علاقتك بزوجك أقوى

بعد مرور سنوات على الزواج، قد يهمل الزوجان الكثير من الأمور المشتركة بينهما بسبب المسؤوليات وضيق الوقت، ولكن هناك بعض الأشياء البسيطة التي يكون لها تأثير كبير على الحياة الزوجية، مثل العادات الصباحية التي لا تكلّف وقتاً أو مجهوداً، إنما تجعل العلاقة بين الزوجين أكثر قوة وسعادة.

فيما يلي 5 عادات صباحية تجعل زواجك أقوى..



1- استيقظا معاً

الاستيقاظ معاً في نفس الموعد يضمن قضاء بضع دقائق يومياً كل منكما برفقة الآخر قبل بداية الروتين اليومي المعتاد.

خلال الدقائق التي تلي الاستيقاظ، شاركي زوجك عبارات الامتنان والمحبة، قدّمي له كلمات الدعم، أو حتى أمسكي يده بصمت، تساعد هذه الدقائق الحميمة على بداية جيدة لليوم، تخفف عنكما الضغوط وتزيد قدرتكما على التحمّل.



2- العناق

لا شيء أفضل من عناق زوجك لبداية اليوم، فهو يسهم في تعزيز مشاعر القرب والحميمية بينكما، بدلاً من القفز من السرير أو التقاط الهواتف المحمولة.



3- تأدية خدمة

الفقرة الصباحية تشمل الكثير من الأعمال التي توفّر لكما فرص تقديم الخدمات، مثل إعداد كوب من القهوة لزوجك، أو مساعدته لكِ في تجهيز الإفطار للأسرة، هذا التعاون المشترك يعزّز مشاعر الحب والتضافر بينكما، ويشعركما أنكما فريق واحد.



4- قولي "صباح الخير"

مع مرور الوقت، قد يتجاهل الزوجان التواصل معاً في الصباح، يبدأ هذا التجاهل من التوقف عن إلقاء تحية الصباح.

احرصي على إلقاء تحية الصباح على زوجك وتمنّي له يوماً سعيداً ومثمراً، هذه وسيلة بسيطة وسهلة لبدء تواصل حميم بينكما على مدار اليوم.



5- التواصل خلال التنقّلات

إذا لم تُتَح لكما الفرصة للخروج معاً، فاحرصا على التواصل خلال تنقّلاتكما، سواء عبر الهاتف، أو الرسائل النصية، وحاولي أن يتركّز حديثك مع زوجك عن المتعة أو المواضيع المبهجة المثيرة للاهتمام، ويُفضّل طبعاً أن تنتقلا معاً إن أمكن.

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