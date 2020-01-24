نصائح للأزواج لإسعاد زوجاتهم!

بالرغم من كونها انثى ناضجة الا انها كالطفلة يسعدها منك القليل، انها الزوجة التى تؤدى كافة المهام الموكلة اليها وربما بعضا من مهام مفروضة على زوجها ولا تكل ولا تمل ولا تشكو ابدا، لكنها ربما لا تشعر بالسعادة اذا كانت الحياة بينكما جافة، ولكن حالها هذا يتبدل تماما اذا حاولت انت اسعادها رغم ان ذلك لن يكلفك الكثي ويقدم خبراء العلاقات الاسرية
٥ نصائح للازواج لإسعاد زوجاتهم لاستكمال الحياة بشكل مرضى ومريح للطرفين
1- لا تدخل المنزل وأنت متجهما حاول رسم ابتسامة على وجهك عند رؤية زوجتك فهذا يشعرها بانك سعيد برؤيتها وأنك كنت مفتقدها.
2- حاول دائماً الثناء على مظهرها وامتدح جمالها حتى تشعر بأنك تحبها وتراها جميلة.
3- تعامل معها بشكل راقي ومحترم دائماً وخاصة أمام أهلها فهذا يشعرها بالزهو بك أمام أسرتها كما يطمئنهم عليها معك وبالتالي تشعر هى بالسعادة.
4- إذا لاحظت أنها متعبة أو مرهقة اطلب منها أن تخلد للراحة وتترك الأعمال المنزلية فهذا من شأنه إشعارها بأن صحتها عندك أهم من أي شيء وبالتالي تسعد بك.
5- احذر من أية مقارنات بينها وبين الأخريات حتى وإن كانت مقارنات منطقية وحقيقية وحول دائماً اشعارها بأنها الأجمل والأذكى والأهم فى حياتك.
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