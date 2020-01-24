نصائح للأزواج لإسعاد زوجاتهم!

بالرغم من كونها انثى ناضجة الا انها كالطفلة يسعدها منك القليل، انها الزوجة التى تؤدى كافة المهام الموكلة اليها وربما بعضا من مهام مفروضة على زوجها ولا تكل ولا تمل ولا تشكو ابدا، لكنها ربما لا تشعر بالسعادة اذا كانت الحياة بينكما جافة، ولكن حالها هذا يتبدل تماما اذا حاولت انت اسعادها رغم ان ذلك لن يكلفك الكثي ويقدم خبراء العلاقات الاسرية

٥ نصائح للازواج لإسعاد زوجاتهم لاستكمال الحياة بشكل مرضى ومريح للطرفين



1- لا تدخل المنزل وأنت متجهما حاول رسم ابتسامة على وجهك عند رؤية زوجتك فهذا يشعرها بانك سعيد برؤيتها وأنك كنت مفتقدها.



2- حاول دائماً الثناء على مظهرها وامتدح جمالها حتى تشعر بأنك تحبها وتراها جميلة.