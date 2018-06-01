أشهر العادات الغذائيّة الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن في رمضان
– الإفراط في تناول الحلويات
يسبب الإكثار من تناول الحلويات ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر بالدم، ويتبعه انخفاض سريع أيضًا، فيسبب ذلك فقدانًا للطاقة والخمول، ومن ثم تزداد رغبتنا في تناول المزيد من الحلويات لاسترجاع الطاقة، فيما يشبه إدمان السكر.
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ويمكن تفادي ذلك بالفواكه الطبيعية، لتغنيك عن الحلويات بعض الشيء، وبالأخص الفواكه المرطبة، التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء كالأناناس والخوخ والبطيخ، كما يمكن اتباع نظرية الـ٨٠٪ أكل صحي، و٢٠٪ أكل عادي، للتدريب على الابتعاد عن الأكلات غير الصحية التي تشتهيها.
– الإفطار على كمية كبيرة من الماء
تناول الماء دفعة واحدة يسبب صدمة للجهاز الهضمي، لكونه ليس مهيئًا بعد للقيام بوظيفته، وبدلا من ذلك تحتاج لإدخال الطعام إلى المعدة ببطء، وعلى مراحل مثل: البدء بتناول قطرات صغيرة جدًا من الماء حتى تبدأ المعدة بمواصلة نشاطها من جديد.
– قلة شرب الماء
رغم أن شرب الكثير من الماء على الإفطار يضر بالهضم، فإنه على العكس من الضروري جدًا تناول كميات وفيرة من الماء في فترة ما بعد الإفطار وحتى السحور بحيث لا تقل الكمية عن 3 لترات.
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– تناول المقليات
تخلو المقليات من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم ومنها السمبوسة والبانيه والبطاطس المحمرة، وغيرها من الأطعمة الموجودة دائمًا على سفرة رمضان، ويمكن استبدال الأكلات المشوية أو المخبوزة في الفرن بها، التي تعطيك الطاقة التي تبحثين عنها بشكل أفضل.
– الإكثار من تناول الكربوهيدرات البسيطة والمصنعة
وتتمثل هذه الأنواع في المخبوزات والسكريات والأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة البيضاء، وهذه الأكلات لا تزيد من نسبة السكر في الدم فقط، لكنها أيضًا لا تعطي الشبع الذي يحتاجه الشخص.