أشهر العادات الغذائيّة الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن في رمضان

– الإفراط في تناول الحلويات

يسبب الإكثار من تناول الحلويات ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر بالدم، ويتبعه انخفاض سريع أيضًا، فيسبب ذلك فقدانًا للطاقة والخمول، ومن ثم تزداد رغبتنا في تناول المزيد من الحلويات لاسترجاع الطاقة، فيما يشبه إدمان السكر.

عصائر صحية لحرق الدهون في رمضان

ويمكن تفادي ذلك بالفواكه الطبيعية، لتغنيك عن الحلويات بعض الشيء، وبالأخص الفواكه المرطبة، التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء كالأناناس والخوخ والبطيخ، كما يمكن اتباع نظرية الـ٨٠٪ أكل صحي، و٢٠٪ أكل عادي، للتدريب على الابتعاد عن الأكلات غير الصحية التي تشتهيها.