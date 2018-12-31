يكسبك الاستيقاظ المبكر وقتاً أطول لإنجاز مهامك ما يجنبك الشعور بالتوتر

في حياتنا الكثير من الأمور التي اعتدنا على وجودها بشكلٍ أو بآخر، رغم أنّ هذا الوجود كان غير مبرر في كثير من الأحوال، ولو نظرنا حولنا جيداً، لنظرنا إلى بعض الأمور التي لا يمكن أن نتخلى عنها، لكن في هذا المقال نقدم لكم 4 عادات يومية تمنحك يوم أفضل:

1- الاستيقاظ باكراً:

يكسبك الاستيقاظ المبكر وقتاً أطول لإنجاز مهامك ما يجنبك الشعور بالتوتر.

2- الأهداف:

ذكر نفسك بأهدافك والخطوات اللازمة لتحقيقها، فهذا يمنحك الدافع.

3- التخطيط:

اكتب مهامك في بداية اليوم حتى ترتب أولوياتك وتستغل الوقت جيداً.

4- الرياضة:

واظب على ممارسة الرياضة صباحاً لأنها تمنحك طاقة إيجابية لبدء يومك.

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