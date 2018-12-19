12 نصيحة لتحفيز الطاقه الإيجابية لديك

ابتعد عن الأماكن التى تسبب لك الضيق لأنها تشحنك بطاقات سلبية

الطاقة الإيجابية تعتبر إحدى المصطلحات المستخدمة في علم النفس، وهي تحمل مجموعة من الصفات المرغوبة التي يجب أن توجد في الشخص مثل التفاؤل،الحب،الإبتسامة، العطاء، والتعاطف، التهذيب، وغيرها من الصفات الإيجابية.

والشخص الإيجابي هو شخص منفتح، ومحب للتجارب الجديدة، وهو شخص مقبل على الحياة نشيط ومنفتح العقل، وفي هذا المقال نقدم لكم 12 نصيحة لتحفيز الطاقة الإيجابية لديك، وأهمها:

1-الابتعاد عن الأماكن التى تسبب لك الضيق لأنها تشحنك بطاقات سلبية عليك أن تهرب منها على الفور.

2- السير على التراب بقدم حافية يعمل على سحب الطاقات السلبية من الجسم كذلك.

3- اللعب مع الأطفال واحتضانهم لأنهم يبعثون شحنات إيجابية بشكل مستمر وينشرون الفرحة والحب.

4- السجود على الأرض كذلك يسحب الطاقة السلبية فى جسدك، لذلك متى شعرت بالضيق يمكنك أن تسجد على الأرض مباشرة لتتخلص من هذه الطاقات السلبية.

5- تخيل أن هناك ضوءًا أبيض يدخل إلى جسدك وينتشر فى جميع أرجائه ويشكل هالة حولك تحميك من أى شعور بالضيق أو الخطر وستشعر بطاقة إيجابية تغمرك يمكنك ان تردد الله نور السموات والأرض

6- اذهب إلى الشاطئ أو إلى مكان فى حضن الطبيعة وسط الأشجار سيفيدك ذلك فى تصفية ذهنك من الأفكار السلبية والاستمتاع بما حولك.

7- افرك جسدك بالملح البحرى للتخلص من الطاقة السلبية العالقة به.

8- دوام على الابتسامة والتفاؤل والابتعاد عن الإحباط المستمر لأن ذلك يمدك بطاقة سلبية.

9-الصيام والتأمل والصلاة والرياضة تخلصك من كل الطاقات السلبيه وتجعلك ممر للطاقه الأيجابيه بسهوله.

10-الإبتعاد عن الأشخاص كثيري الشكوى والمنتقدين والمتشائمين.

11-الإبتعاد عن الغيبة والنميمة والكذب والإفتراء على الآخرين وسوء الظن.

12- الإستماع إلى أصوات العصافير لأنها تولد طاقة إيجابية هائلة في البيت.

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