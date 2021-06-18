عادات يومية هي المسؤولة عن تدمير وتساقط الشعر.. انتبهي إليها

تساقط الشعر مشكلة شائعة مررنا بها جميعًا وفي كل مرة تسقط فيها خصلة شعر من رأسك، نشعر بالحزن الشديد. لقد جربنا جميع منتجات العناية بالشعر وجميع العلاجات المنزلية، مهما كانت رائحتها ودرجة لزوجتها.

لكن توجد بعض العادات التي نمارس البعض منها بشكل شبه يومي يمكن أن تؤدي لتساقط الشعر بشكل سيء، وفي هذا التقريرنستكشف 5 عادات يومية هى المسؤولة عن تدمير وتساقط الشعر.

تسريحة ذيل الحصان أو الكعكة

إذا كنت تعتقد أن ربط شعرك في شكل ذيل حصان أو كعكة سيمنع تساقط الشعر، فأنت بالتأكيد علي خطأ، إن ربط شعرك بهذه التسريحات الضيقة لن يفيدك ولكنه سيعيق صحة شعرك وؤدى إلى تساقطه بشكل مفرط.

كما أن ربط الشعر بإحكام شديد من بين التسريحات التي قد تؤدي للإصابة بالصلع، والإصابة بالثعلبة.

نقص العناصر الغذائية

السبب الرئيسي لتساقط الشعر هو نقص العناصر الغذائية في نظامك الغذائي وهذا لن يسبب فقط تساقط الشعر ولكن يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية الخطيرة الأخرى أيضًا. ويحدث تساقط الشعر في الغالب بسبب نقص الحديد وفيتامين د وحمض الفوليك في الجسم.

التوتر والضغط

يمكن أن يسبب التوتر والضغط لمشاكل كبيرة للغاية أبرزها تساقط الشعر. كما أن المستويات المتزايدة من التوتر قد تؤدى إلى تساقط الشعر المفرط خلال بضعة أشهر، حيث يضعف الإجهاد دفاعات الجسم الطبيعية ضد الميكروبات الموجودة في فروة الرأس مما يؤدي إلى إصابتها بالجفاف والتقشر والحكة وتساقط الشعر.

التصفيف بالحرارة

يمكن أن يكون التصفيف بالحرارة أكثر خطورة على شعرك مما تعتقد. يمكن أن يؤدي استخدام مكواة الفرد ومجفف الشعر بشكل متكرر على شعرك إلى ضعف جذع شعرك وتجفيفه وعرضه للتكسر الذي يؤدي إلى مزيد من تساقط الشعر.

ومن المستحسن لتقليل الضغط الناتج عن التصفيف الحراري لشعرك، يمكنك خفض درجة حرارة أداة تصفيف الشعر بالحرارة أو يمكنك اختيار تجفيف شعرك بالهواء بشكل طبيعي وتجربة بعض تقنيات تجعيد الشعر بدون تسخين.

غسل الشعر بشكل متكرر

من بين أكثر الأمور الشائعة التي يقوم بها الأشخاص وتؤثر على صحة شعرهم، هي غسله بشكل متكرر، استخدام الشامبو بشكل كبير من شأنه أن يترك الشعر جافاً وباهتاً وعرضة للتكسر، ومن المعروف احتواء الشامبو على المواد الكيميائية القاسية، منها مادة SLS الضارة بالشعر، وهي نفس المادة التي تعمل على تكثيف رغوة الشامبو، لذلك من الأفضل اختيار شامبو خالٍ من هذه المادة، ومناسب لنوع شعرك.

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