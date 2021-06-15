أطعمة يجب تناولها لمنع تساقط الشعر بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

حد الآثار الجانبية التي يعاني منها الأشخاص بعد الإصابة بعدوى فيروسية أو بعد المرض هو تساقط الشعر. وبالمثل، يعاني العديد من الأشخاص من تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا. هذا النوع من تساقط الشعر يسمى Telogen Effluvium.

وعندما يكون الجسم في حالة صدمة أو مرض، فإنه يميل إلى الدخول في وضع الإغلاق ويهدف فقط إلى أداء الوظائف المهمة، ولا يمثل نمو الشعر أولوية مقارنة بالوظائف الأخرى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر. وفي التقرير التالي، نقدم لك 5 أطعمة يجب تناولها لمنع تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا:

المرق

الكولاجين هو بروتين ضروري لبناء الكيراتين، وهو بروتين ضروري لبناء الشعر. يساعد الكولاجين أيضًا في منع الجذور، لذلك فهو يعمل كمضاد للأكسدة.

يشكل الكولاجين 70٪ من الأدمة، الطبقة الوسطى من بشرتك التي تحتوي على جذر كل شعرة على حدة. على وجه الخصوص، يساهم الكولاجين في مرونة وقوة الأدمة. مع تقدم العمر، يصبح جسمك أقل كفاءة في إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا في الأدمة.

والأطعمة الغنية بالكولاجين موجودة في مرق الدجاج وحساء الدجاج ومرق العظام. ولمتبعى النظام النباتى، فإن البيض يساعد في إنتاج الكولاجين لأنه غني بالبرولين. لا توجد مصادر نباتية غنية للكولاجين ولكن بالتأكيد الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل أملا والبرتقال والكزبرة والبقدونس والطماطم تساعد في إنتاج الكولاجين.

الأطعمة الغنية بالحديد

جميع البقول مثل الحمص والرجمة واللوبيا والعدس غنية بالبروتين والحديد والزنك. هذه العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو الشعر. تساعد هذه الأطعمة في تقوية بصيلات الشعر ومنع المزيد من تساقط الشعر.

وأثناء العدوى أو الصدمة الخطيرة، يعاني بعض الأشخاص من نقص الحديد. من المهم التأكد من أن النظام الغذائي لا يحتوي على نسبة منخفضة من الحديد. لزيادة امتصاص الحديد أضف بعض فيتامين سي إلى وجباتك ولا تتناول وجبات غنية بالحديد والكالسيوم مثل الحليب أو منتجاته أو القهوة أو الشاي في نفس الوقت.

على سبيل المثال: إذا كنت تشرب القهوة أو الشاي مع المكسرات، فهذا يقلل من امتصاص الحديد من المكسرات.

الزنك (بذور اليقطين – السمك)

الزنك ضروري لنمو الشعر ويقوي بصيلات الشعر. ويوجد الزنك بتركيزات عالية في الحمص ولكن تناول 1-2 ملاعق كبيرة من بذور اليقطين يمنع تساقط الشعر.

وبالنسبة للأسماكل يمكنك تناول 200 غرام - 300 غرام سمك مطبوخ على البخار مرة في الأسبوع مع رش بذور اليقطين على الحساء أو السلطات أو في الخبز أو تناولها فقط مع عصيرك أو كوجبة خفيفة.

فيتامين د

يُعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان، كونه يتمع بفوائد صحية جمالية عديدة. فيتامين د هو من أفضل الفيتامينات التي تعمل على نمو الشعر وتكثيفه، كما يعمل على تنظيم سرعة الجينات التي تقوي نمو بصيلات الشعر بشكل طبيعي مما يمنع تساقطه.

مصادر فيتامين د (الحليب - سمك السالمون - صفار البيض – المحار -زيت كبد السمك)

بذور الشيا

بذور الشيا عبارة عن مغذيات غنية بالطاقة تحتوي على الحديد والزنك والسيلينيوم وفيتامين E وفيتامين A وجميع الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الشعر. ولمنع تساقط الشعر، قوم بنقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في الماء طوال الليل وتناول هذه البذور مع الماء كل صباح، حيث تعمل معجزات في منع تساقط الشعر.

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