طبيب البوابة: هل يمكن معالجة الفطر الأسود بالكركم والملح الصخري وزيت الخردل؟

حتى الآن ، تم الإبلاغ عن أكثر من 10000 حالة إصابة بالفطر الأسود. الفطريات السوداء ، وتسمى أيضًا Mucormycosis ، هي عدوى فطرية خطيرة مع معدل وفيات يبلغ 50 في المائة...

ادعاءات مزيفة

بينما يحارب الأطباء والمرضى هذه العدوى الفطرية النادرة ، تم تداول العديد من الادعاءات حول هذا الخليط لعلاج الفطريات السوداء. حيث تزعم إحدى هذه الرسائل التي تم تداولها عبر الإنترنت أن الفطر الأسود يمكن علاجه عن طريق الشب، والكركم، والملح الصخري، وزيت الخردل. ومع ذلك ، وجدت التحقيقات أن الرسالة كانت مزيفة. وهذا الادعاء ليس له أي دعم علمي ولا ينبغي أن يتبعه أي شخص.

ما الذي يسبب الفطريات السوداء؟

تحدث الإصابة بالفطر الأسود بسبب العفن المخاطي الموجود في النباتات والسماد والتربة والفواكه والخضروات القديمة. وفقًا للأطباء ، تحدث العدوى للأشخاص الذين يتعافون أو تعافوا من عدوى كوفيد-19.

يحدث هذا لأن العدوى تترك الجسم في حالة مناعة ضعيفة ، مما يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعدوى.

يتم ملاحظة عدوى الفطريات السوداء لدى الأشخاص الذين تناولوا المنشطات لفترة طويلة أو تم إدخالهم إلى المستشفى لفترة طويلة أو تلقوا العلاج بالأكسجين أو على جهاز التنفس الصناعي أو بسبب قلة النظافة.

حتى الآن ، يتم استخدام عقار أمفوتيريسين-ب ، وهو دواء مضاد للفطريات ، لعلاج المرض. يطلق على هذا المرض جائحة داخل الجائحة. وليس هذا فقط ، فقد تم الإبلاغ أيضًا عن حالتين أخريين من العدوى الفطرية النادرة ، الفطريات البيضاء وعدوى الفطريات الصفراء.

وفقًا للخبراء ، يؤدي الإفراط في استخدام المنشطات والمناعة الضعيفة إلى حدوث مثل هذه الإصابات النادرة التي تحدث بعد التعافي من كوفيد-19.

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