عالم الموضة يودع توم فورد

في ليلة الخامس والعشرين من أبريل 2023 أعلنت شركة توم فورد تنحي المصمم عن عملية قيادة التصميم في دار توم فورد وجاء ذلك بعد قرار بيع الشركة بقيمة 2.8 بليون دولار الى شركة استي لودر الأمريكية.

توم فورد يودع عالم الموضة

وجاء خبر الوداع بأسلوب توم فورد الفاخر المعتاد عن طريق تقديم مجموعة خريف وشتاء 2023 في نمط عارضات يتموضعن داخل غرفة زجاجية يقف أمامهن المصمم توم فورد ويشير اليهم بطريقته الشهيرة لتوجيه تحركاتهم نحو الكاميرا مرتديات قطع من أرشيف المصمم من مجموعاته المختلفة على مدار عمله وسنوات إدارة لدار توم فورد الطويلة بدءا من عام 2005 حين تم تأسيس الدار.

تم تنسيق إطلالات العارضات من قبل المحررة ومنسقة الملابس الشهيرة وصديقة الدار كارين رويتفلد وتولى ستيفن كلاين مهمة التصوير حيث كان ستيفن كلاين مصور دار توم فورد على مدار الأعوام المتعاقبة منذ بدء الدار.

ارتدت العارضات القطع التي تعتبر الأكثر مبيعًا على مسيرة الدار والأكثر أيقونية واعتبر هذا القرار قرارًا صعبًا جدا لمحبي الدار لأن علامة توم فورد ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالمصمم فأسلوبه المتفرد الذي تميز بالاغراء والعملية في آن واحد لم يكن الأسلوب الشائع ولا يزال من الصعب تخيل ما اذا كان سيكون من السهل على أحد ما اشغال منصب ومهمة المصمم في الدار.

إلا أنه لم يمض سوى يومان وكان قد تم إعلان المدير الإبداعي الجديد للدار وهو بيتر هاوكينجز الذي لطالما وصف السيد فورد بأنه بمثابة الاب الروحي له فقد عمل الى جانب فورد ما يقارب الخمسة وعشرون عاما منذ بداية فورد في بيوت الأزياء الفرنسية والايطالية الى يومنا هذا ومن المصادر فإن بيتر مصمم موهوب قادر على انجاح المجموعات عن طريق دراسته المستمرة للسوق ومعرفته خطوط واتجاهات الأزياء في جميع الأوقات.

ان التفكير في تنحي توم فورد عن التصميم هو أمر محزن حيث كان توم أول مصمم يجتاح دار ازياء ايطالية ويعمل فيها كمصمم فاستطاع توم تحويل جوتشي من منحى القضايا والإفلاس الى ان اصبحت من اغلى شركات بيع الملابس والمنتجات الجلدية الفاخرة في العالم.

