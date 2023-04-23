عبارات بعد الانتهاء من العمرة، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، العمرة من المناسبات الدينية، وهي رحلة روحانيه تقربنا من الله، حين تكون في بيت الله تشعر بـ السكينة والراحة التي تملأ فؤادك، وترفع أكفّك لله سبحانه وتعالى فيستجيب دعاؤك ويحقق مرادك، وهناك تكون أقرب ما يكون للخالق سبحانه، وفي هذا المقال جمعنا لكم بعض عبارات بعد الانتهاء من العمرة:

عبارات بعد الانتهاء من العمرة

من أجمل عبارات بعد الانتهاء من العمرة أرق عبارات التهنئة بالسلامة بعد عودتك من رحلة العمرة الميمونة، عمرة مقبولة بإذن الله -عز وجل- وإن شاء الله عقبال تأدية فريضة الحج.

تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، عمرة مقبولة وذنب مغفور وصلاح وتقوى ممدود إن شاء الله تعالى.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منك، ويجعلك من الصالحين وأن يغفر لك ذنوبك، كما أسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقنا زيارة البيت العتيق مثلك وأن يجعلها خير هداية لنا إن شاء الله تعالى.

تقبل الله عمرتك ورزقنا وإياك الحج في القريب العاجل إن شاء وحده، رزقنا الله وإياك الصلاح والتقوى وحصّننا بقدرته من كل شر وجعلنا من الصالحين والمتّقين، اللهم آمين.

من عبارات بعد الانتهاء من العمرة، أطال الله في عمرك، وتقبل عمرتك ورزقك مثلها كثيراً، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الحج في القريب العاجل وأن يجعله خير الختام لنا إن شاء وحده.

حمداً على سلامتك وعمرة مقبولة إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام.

من العبارات التي تقال للمعتمر عند عودته تقبل الله عمرتك، وكتب لك أجرها وثوابها وغفر ذنبك وتقبل منك صالح الأعمال وخير الدعاء وعقبال الحج إن شاء الله.

تقبل الله منا ومنكم العمرة إن شاء الله، وربنا يرزق كل من يتمنى هذا الفضل العظيم إنه على كل شيء قدير.

الحمد لله أعادكم سالمين وغانمين إلى أهلكم ووطنكم.

يا زاير بيت الله تروح، وترجع بحفظ الله ولا تنسانا بالدعاء إن شاء الله.

يا هلا بيك وبرجعتك وربي يتقبل حجتك مغفور الذنوب إن شاء الله كيوم أمك ولدتك.

من العبارات التي تقال للمعتمر عند عودته أيضاً يا زائر بيت الله العتيق اجعل كتاب الله لك رفيق واذكر ربك مع كل زفير وشهيق، وقبل ما تنام ولما تفيق، وطهّر قلبك ولسانك من كل ما لا يليق، ويزول عنك كل ضيق.

لبيت الله اعتمرنا وحجينا ولربنا لبّينا، وطفنا وسعينا وفروضنا صلينا، وخشعنا وبكينا ورفعنا أيادينا ودعينا.

يا رب تقبل منا، ومن نارك نجِّنا، اللهم آمين.

أدعية للمعتمرين

يا رب تقبل الله عمرتكم وأطال في عمركم ورزقكم مثل هذه الرحلة السعيدة الكثير، وندعوا الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور المقبول، وأن يجعل خير أعمالنا في حياتنا خواتيمها.

اللهم يا رب أعنه على زيادة القرب منك، وزيادة ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقرب منه الخير باعاً باعاً.

رب بارك له في سعيه إليك، واجعل مساعيه دائماً لك في كل خير، واحفظه في كل وقت .

تقبل الله منا ومنكم العمرة، ورزق كل من يتمناها الوقوف ببيت الله الحرام عاجلاً ليس آجلاً إنه على كل شيء قدير يا رب يا الله.

نسأل الله سبحانه وتعالى لك تقبل عمرتك، وزيادة نصيبك من الدعوات المستجابة، والخير الوفير بإذنه تعالى.

نسأل العلي القدير لك أن يتقبل مساعيك لزيارة أراضيه المقدسة، وإلحاق الخير بك أينما ذهبت وحللت.

اللهم يا رب بارك له في سعيه، واحفظ له سيرته بكل الخير، واجعله دوماً سبباً لفرح وبهجة من حوله.

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