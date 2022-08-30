العبارات التحفيزية تستعمل لتشجيع الطلاب على الدراسة، وتحفيز المعلمين للوصول إلى طريق النجاح والتفوق، إذ تعتبر العبارات محفز رئيسي للنجاح، ومن الأمور التي تؤثر على الإنسان بصورة إيجابية وتدفعه لتحقيق أهدافه وطموحاته، وفي هذا المقال نقدم لك أبرز عبارات تحفيزية للطلاب والمعلمين.

عبارات تحفيزية للطلاب والمعلمين

من أجمل عبارات تحفيزية للطلاب والمعلمين، عليك أن تؤمن بنفسك وبقدراتك فبدون الثقة لا يمكنك أن تكون ناجح أو سعيد.

بالطبع ستتعب لو كان النجاح سهلاً لوصل إليه الجميع.

عند اليأس وعدم وجود طرق للنجاح يمكنك أن تبتكره.

كن عالي الهمة ولا ترضى بغير القمة.

يجب عليك أن تتعلم، يجب عليك الذهاب للمدرسة، ويجب عليك أن تتعلم كيف تحمي نفسك، ويجب عليك أن تتعلم كيف تحمي نفسك بالقلم، وليس بالمسدس.

بعطائك تبني الأجيال وتنهض الأمم.

بالإصرار يولد النجاح.

أنت شخص عظيم لا تنتظر من أحد أن يأتي ليؤكد لك هذا أو ينفيه.

عبارات تحفيزية للطلاب

من أجمل عبارات تحفيزية للطلاب، أنار الله درب كل مجتهد، وفقكم لكل ما فيه الخير لكم، ولكل شئ تحبوه.

التركيز هو الأساس لكي تنجح في أي شئ في حياتك.

إذا لم تفشل في حياتك، فأنت لا تعمل بجد.

ليس المهم الوصول إلى القمة، ولكن الأهم هو المُحافظة عليها.

عندما لا تجد الطريق المؤدي إلى النجاح سيكون عليك أن تبتكره.

إن كلمة "ولكن" ليست موجودة في قاموس الناجحين.

إذا أردت أن تتغلب على الهزيمة فعليك بالانتصار.

عليك أن تؤمن بموهبتك لكي تُحقق النجاح، ويجب أن تتمسك بها من أجل أن تتفوق.

الفشل هو تلك الهزيمة المؤقتة التي يمكنك بعدها أن تخلق فرص النجاح الحقيقية.

النجاح يتحقق عند النظر إلى الأشياء بإيجابية والقدر على تجاوز المحن.

من أجمل عبارات تحفيزية للطلاب، إن تنظيم العمل نصف العلم، والمثابرة والاجتهاد هو النصف الآخر.

الخوف من الفشل سيمنعك من تحقيق الأهداف والطموحات.

عبارات تحفيزية للمعلمين

معلمي/معلمتي، إن عطائك ليس له حدود وصفاء قلبك وروحك العطرة هم أساس ابداعك، فلك كل المدح بكافة قصائد الشعر التي ألفها الشعراء وبحورهم وأوزانهم.

عندما أتذكر بأنني سأترك مدرستى ينتابني الحزن لأنني سأترك من غمرتني بعلمها وحنانها، كما أنني أحسد ما تدرسين لهم و تكونى بينهم.

معلمتي الغالية لقد علمتنى الوقوف على الطريق الصحيح لنحيى بالشكل الصحيح من اجل مستقبل أفضل.

معلمتي لو شكرت لآلاف السنين لن أوفيك حقك فقد قدمتي لى مهارات كثيرة فكل التحية والتقدير لك.

أفتخر يا معلمتي بتميزك وسأخرج من مدرسي وأنا مرفوع الرأس بأنك من علمتيني.

أنت من علمتينى كيف أصنع أهداف الحياة أما عينى وأصل بها بكل سهولة لذا تستحقين منى كل الشكر والعرفان.

قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا.

معلمتي الآلية يا من قومتي سلوكي وأضئت لىي طريق العلم ورست فينا حب التعلم وعلمتينا معنى النجاح نرسل إليك التقدير على مجهوداتك الرائعة.

لو لم أكن ملكاً لكنت معلماً.

لمعلمي الغالية وأمى الثانية لقد غرستي في حب التميز والارتقاء بالعلم والتفوق، أتمنى لك دوام الصحة والعافية.

معلمتي الغالية أنت تاج على رؤوسنا أدعو الله أن يشرح صدرك وييسر لك أمرك وأن يجعل ما قدمتيه لنا من العلم في ميزان حسناتك.

ما أشرقت فى العالم من حضارة إلا وكان سببها المعلم الذى ينشر علمه في الأرجاء.

لقد علمتنا أسرار النجاح ولقد تعلمنا منك أننا قادرين على الوصول إلى المستحيل وأن النجاح يحتاج لمن يغرس ثماره.

شكرًا لكِ معلمتي الغالية بكل كلمات الشكر والثناء لا نوفيك حقك شكرًا لك على عطائك وعلمك.

نظراً لأنك عظيمة وغالية فإن عبارات الشكر والتقدير تتوارى منك خجلاً يا معلمتي.

لك الشكر يا معلمتي العزيزة، أشكرك على هذا العطاء والمجهود الطيب.

عبارات تشجيعية للمذاكرة

التركيز هو أساس النجاح في السياسة، وفي التجارة، وفي العمل وفي العلاقات الإنسانية كافة.

سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة.

من أجمل عبارات تشجيعية للمذاكرة، النجاح هو محصِّلة اجتهادات صغيرة تتراكم يوماً بعد يوم.

النجاح ليس دائماً وليد الأفكار الثورية، فكثيراً ما يكون مفتاحه فكرة بسيطة.

لا يكفي التوصل إلى النجاح المهم أن نبقى ناجحين.

إذا لم نجد طريق النجاح فعلينا أن نبتكره. لا يحتوي قاموس النجاح على كلمتيّ إذا ولكن.

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا بأنّ الشخصية الناجحة هي التي تتخيل النجاح الذي تريده.

من أجمل عبارات تشجيعية للمذاكرة، الإيمان بالموهبة هو النجاح والتمسك به هو التفوق.

لا يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوؤه المرء في حياته، بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها.

كل فكرة عبارة عن بذرة، فلا تزرع شوكاً لتجني عنباً.

لا تفكر بالأحلام التي تناسب قدراتك، فكر بالمقلوب، فكر بالقدرات التي تناسب أحلامك.

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