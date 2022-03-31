في شهر رمضان يفضل للعرسان الجدد تجنب العصبية والإنفعال قدر الإمكان، وعدم إثارة غضب الآخر بعمل التصرفات التي لا يحبها شريكه، وايضاً الإحترام والتقدير بين الزوجين، ولا ننسى تجنب المشاحنات والخلافات، وتجنب تصيد الأخطاء لأنه شهر رمضان هو فرصة لتعزيز الروابط بين الزوجين لأن روحانياته كفيلة بتحقيق الدفء في الحياة.

5 إرشادات تقرّبك أكثر من عريسك في شهر رمضان

توفير الراحة والهدوء لعريسك في شهر رمضان

توفير الراحة والهدوء وخصوصاً عند عودة الرجل من عمله وعند زيارته لك لا شك في أنّه سيكون متعباً ويريد أن يشعر بالراحة والهدوء في المنزل، لذا يجب السعي إلى تأمين فترة من الهدوء والراحة ولا تقومي ببعض الأعمال المنزليّة التي قد تسبّب له إزعاجاً أوشاهدا التلفاز سويّاً، حتى بعد موعد الإفطار.

دعوة والديه إلى تناول الإفطار

قومي بدعوة أهل عريسك إلى منزلك لتتشاركوا طعام الإفطار، ولا تنزعجي من اهتمام زوجك بوالديه، فهذا دليل على أنّه مؤمن وبالطبع سوف يبادلك أهله المعاملة نفسها عند زيارتهما.

تبادل الأحاديث الدينيّة

لا مانع أن تظهري أمام عريسك بصورة إمرأة مؤمنة، وتبادلوا الأحاديث الدينيّة مع أطفالكم، فهذا يعززالروابط الأسريّة ويقدّم صورة عن مدى إلمام عريسك بالأمورالدينية، وبالطبع هذا سيجعل من زوجك رجلاً سعيداً، لأنّه سيعي كم كان ارتباطكما صائباً.

تحضير الطعام المفضل لعريسك في رمضان

في كلّ صباح إسألي عريسك، قبل ذهابه إلى العمل، ما هوالطبق الذي يرغب بتناوله عند الإفطار، وفي هذا الشهر تفنّني في صناعة الحلويات التي يحبّها، مع عدم الإفراط كي لا يتسبّب ذلك بزيادة وزنه.

التخطيط لرحلة قريبة أو سفرة في عيد الفطر

قومي بوضع برنامج لرحلة، إما قصيرة داخل بلدك أو خارجه، تنعمين خلالها بالقليل من الراحة والاستجمام، وتكملين مسيرة الاهتمام بعريسك ، كي تبرهني مدى حبّك له خلال فترة رمضان.

طرق التعامل مع الزوج وكسب وده ورضاه في شهر رمضان

الابتسامة والمرح وروح الدعابة

الابتعاد عن العِناد

التحكم في الانفعالات

التحلي بالصبر

التجاهل

استيعاب الزوج

التخفيف من الطلبات الكثيرة

التركيز على تقديم غذاء صحي ومغذي لزوجك

نصائح لتفادي عصبية زوجك في شهر رمضان المبارك

الابتعاد عن إثارة كل ماقد يزعجه ويستفزه

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