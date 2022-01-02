لعروس 2022: أطعمة لتقويته شعرك وجعله أكثر كثافة

هل اقترب موعد عرسك؟ هل تعانين من الشعر الخفيف؟ هل تعانين من تلف الشعر وتساقطه؟ هل تعلمين ما هي الأطعمة التي تزيد من كثافة شعرك؟

هناك الكثير من التدابير التي يُمكن فعلها لتقوية الشعر، وجعله يبدو بمظهرٍ أكثر كثافة ونعومة مثل البلازما والفيتامينات، ماسكات طبيعية للشعر علاجات الزيت الساخنة، تدليك فروة الرأس،تقليل استخدام الشامبو، زيادة تناول الفيتامينات والمعادن مثل باقي جسمك، وزيادة البروتين في نظامك الغذائي.

أطعمة لتقويته شعرك وجعله أكثر كثافة

السلمون لتقوية الشعر وكثافته

السمك يعتبر أساسي في النظام الغذائي وينصح بتناوله مرتين على الأقل اسبوعياً لأنه غني بالحديد، وفيتامين ب 12، والأوميغا ويساعد على استعادة اللمعان الصحي للشعر، والمحافظة على فروة الرأس وصحتها، عن طريق توفير بيئة جيدة لصحة الشعر وفروة الرأس، فنقص الأوميغا 3 يؤدي إلى جعل فروة الرأس جافة، والشعر باهت اللون.

الفاصولياء لتقوية الشعر وكثافته

الفاصولياء واحدة من أفضل مصادر الحديد، لأن الحديد يلعب دور ضروري للحصول على شعر صحي حيث أن الحديد يساعد على حمل الأوكسجين إلى الشعر ممّا يجعل الجذور تمتص الأغذية بشكل أفضل.

الأرز الأسمر لتقوية الشعر وكثافته

الأرز الأسمر يعتبر طعام مهم وأساسي في النظام الغذائي لتغذية الشعر لأنه يحتوي على الفيتامين B الذي يساعد في زيادة نمو الشعر ومكافحة تساقطه.

الدواجن لتقوية الشعر وكثافته

تناول وجبة واحدة من الدواجن أسبوعياً يكفي للتقليل من تساقط الشعر وإعطائه إشراقة مميزة خاصةً عند تلوينه.

البيض لتقوية الشعر وكثافته

عزيزتي العروس ينصح خبراء التجميل بتناول البيض من أجل بشرة مشرقة أمّا خبراء الشعر فينصحون به كونه مفيداً للأخير وغنياً بالفيتامين B12.

الجزر لتقوية الشعر وكثافته

الجزر يعتبر من أهم الخضروات الغنية بالفيتامين A ، وهو يسهم في زيادة طول الشعر وتحسين النظر.

السبانخ لتقوية الشعر وكثافته

الخضار ركن أساسي في هرم النظام الغذائي للشعر كالخس والبروكولي والسبانخ المليئة بفيتامينC و A .

الألبان قليلة الدسم لتقوية الشعر وكثافته

الألبان قليلة الدسم تعتبر مصدر مهم جداً للكالسيوم والبروتين الضروريين لشعر صحي وتساعد في حصولك على تسريحة جميلة وسلسة ليلة الزفاف.

المكسّرات لتقوية الشعر وكثافته

تحتوي بعض أنواع المكسّرات على «الأوميغا 3» والزنك كالجوز والفستق والكاجو. لكن لاتفرطي في تناولها لأنها قد تزيد من وزنك.

طرق مهمة للعناية بالشعر

يجب غسل الشعر باستخدام شامبو بنوعيه جيدة يوماً بعد يوم أو مرتين أسبوعياً على الأكثر لأنّ كثرة غسل الشعر يسبب جفاف الشعر وبالتالي يسبب تلفه.

يجب استخدام شامبو شعر خال من الكبريتات التي تجعل الشامبو يُشبه الرغوة أو البارابين وهي المواد الحافظة التي تُسبّب تهيُّج العين بعد الاستخدام الطويل لها، ويُوصى باختيار شامبو يُناسب نوع الشعر.

يجب الحذر من عدم استخدام المُنتجات التي تحتوي على الكثير من البروتين؛ لأنّه يترك الشعر جافّاً، وهشّاً.

يمكنك عزيزتي العروس شطف الشعر وذلك باستخدام خل التفاح مرة واحدة في الشهر لأنه يجعل الشعر يبدو أكثر لمعاناً وقوةً ويُعالج قشرة الشعر.

إن استخدام بلسم يُناسب نوع الشعر وطوله عند الاستحمام بالشامبو خاصّة الشعر المصبوغ يحتاج باستمرار إلى عناية أكثر من الشعر الطبيعي. استخدام الزيوت لمعالجة الشعر قبل غسل الشعر بالشامبو مثل زيت الزيتون مع الخروع، زيت جوز الهند، زيت اللافندر، أو زيت شجرة الشاي، واستخدام مُرطب طبيعي للشعر الكثيف.

ابتعدي عزيزتي عن تسريح الشعر بكثرة لأنّ يُسبب تلف الشعر.

تناول نظام غذائي مُتوازن غنيّ بالبروتينات، والفواكه، والخضراوات لأنه يُساعد على تعزيز نمو الشعر، وتقويته، وزيادة كثافته.

شُرب الماء بكثرة للمحافظة على رطوبة الشعر.

الابتعاد عن التوتر والعصبية.

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