يوم عاشوراء هو يومٌ من التاريخ المشرق، ويومٌ مهم وتاريخي في حياة المسلمين، فلنتذكر فيه قيمة التضحية والصبر، ويحمل في طياته الكثير من العبر والدروس القيمة، وفيه يجسد الوفاء والوفاء للمبادئ السامية ونؤكد على أهمية العدل والإنصاف في جميع جوانب الحياة، لنجعل يوم عاشوراء فرصة للتأمل والتغذية الروحية، ونسعى للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والعمل الخير.

عبارات تهنئة بمناسبة يوم عاشوراء

كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم عاشوراء.

أعاده الله عليكم بالخير والسعادة، ولتكن هذه الفرصة لتجديد العهد بالتقوى والتطهر الروحي.

أتمنى لكم في يوم عاشوراء يوماً مباركاً ومليئاً بالنور والبركة.

أتمنى أن يكون يوم عاشوراء فاتحة خير وبداية جديدة لمسيرة حياتكم.

كلّ عام وأنتم إلى الله أقرب.

تهنئة عاشوراء 1445 كل عام وأنتم بخير وعاشوراء مبارك.

نسأل الله أن يُبارك أيّامكم، وأن يُصلح احوالكم، وأن تفيض عليكم ألطاف الله ورحماته الواسعة مع مناسبة يوم عاشوراء الطّيبة التي تُرخي بِظلالها على جميع القُلوب التي عرفت قدر الله.

بمناسبة يوم عاشوراء 1445 الذي احتفل به نبيكم المُصطفى العدنان -صلوات الله وسلامه عليه- نُبارك لكم تلك المناسبة، ونسأل الله أن يجعلكم في عين رعايته التي لا تنام، كلّ عام وأنتم بخير.

زادكم الله من الخير والتّوفيق بمناسبة يوم عاشوراء المميّز، وكلّ عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى طاعته أرغب، أدام الله عليكم تلك القلوب الطّيبة التي تخفق لله بالتّوحيد والإيمان، وكلّ عام وأنتم بألف خير.

تزيدنا مناسبة عاشوراء 1445 من الثقة بالله تعالى والعودة إلى طريق الحق الذي لا بدّ إلى النّصر، ومع تلك المناسبة نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة صداقتكم، ونُبارك لكم، سائلين المولى أن يرزقكم التّوفيق والسّلامة طِوال العُمر.

مسجات عاشوراء جديدة

تهنئة عاشوراء 2023 إنّ مناسبة عاشوراء قد دقّت أبوابنا، لتزيدنا قُربًا بمن يُعيننا على الطّريق إلى الله، ومع تلك المناسبة، يُسعدني أن أزفَّ لكم أطيب التّهاني والتّبريكات، فكلّ عام وأنتم بخير، زادنا الله وإيّاكم من خيراته جُوده.

الاحتفال بعاشوراء 1445 كلّ عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى طاعته وطاعة نبيذه أرغب، نسأل الله لكم التوفيق والخير كُلّه مع مناسبة عاشوراء التي نجّى الله بها سيّدنا موسى من ظلم فرعون وآله.

مع فرحة النّجاة لأحد أنبياء الله من ظُلم فرعون وجيشه، نُبارك لكم سَائلين العزيز الجبّار أن يكون عونًا لكم في كلّ خير، وناهيًا لكم عن كلّ شر، وكلّ عام وأنتم إلى طاعته ورحمته وشريعة دينه أقرب وأرغب.

باسمي المتواضع أزفّ التّهاني الجميلة والمُعطّرة بالرّيحان والياسمين، بمناسبة استقبالنا لمناسبة عاشوراء الطّيبة، تلك التي استقبلها نبيّنا المُصطفى بالاهتمام والصّيام والقيام.

ماذا نفعل في يوم عاشوراء؟

صيام يوم عاشوراء مكفرا للذنوب وهو أفضل أيام الصوم بعد شهر رمضان المبارك، وفى هذا اليوم استحب تحضيرات يوم عاشوراء يجب على المسلم القيام بها وهى:

الصيام

الاستغفار

بر الوالدين

قراءة القرآن الكريم والاستماع له

الصدقة

عمل الخير

ما الحكمة من صوم يوم عاشوراء؟

الحكمة من صوم يوم عاشوراء هو تكفير ذنوب عام مضي بحسب ما جاء في الحديث الشريف: "أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفّر السّنة الماضية.

هل يجوز الاحتفال بيوم عاشوراء؟

نعم، يجوز الاحتفال بيوم عاشوراء فهو يوم من أيام الله وورد الاحتفال به على شكل مخصوص وكذلك الصوم وكان محل اهتمام من المسلمين وغيرهم.

ما هي المحرمات في عاشوراء؟

اللطم

ضرب الجسد

الإضرار بالجسد حرام في عاشوراء

التطبير

ضرب الزنجير مع السكاكين

هل يجوز اكل طعام يوم عاشوراء؟

إذا كان العقيدة أنّه يُطبَخ في يوم عاشوراء البرّ الفلاني أو الأرز الهندي أو الحلوى الفلانية ويعتبرها من القُرَب إلى الله عزّ وجلّ فهذه بدعة بارك الله فيكم

هل يجوز ممارسة العلاقة الزوجية في شهر محرم؟

نعم يجوز لكن ضمن المعقول، وفي حال الجماع يكره الاستقبال أو الاستدبار.