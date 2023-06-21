تعيش المملكة العربية السعودية لحظات سعادة بالذكرى السادسة لبيعة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد -حفظه الله- وهي مناسبة غالية وذكرى كريمة وعزيزة على قلوب السعوديين، ومن أجمل العبارات عن الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد:

عبارات تهنئة ذكرى بيعة ولي العهد محمد بن سلمان

طوبي لولي العهد محمد بن سلمان، وكل عام ونحن نجدد واءنا وعهدنا لك.

ولي العهد محمد بن سلمان أنت كالشمس الساطعة واللامعة التي تنير الوطن الغالي، بارك الله فيك في إنجازاتك وطموحاتك المستمرة والمتجددة لشعبك.

من عبارات تهنئة ذكرى بيعة ولي العهد محمد بن سلمان السادسة أهنىء نفسي أولاً بأنني من المملكة العظيمة والمميزة في ظل قيادتها الرشيدة.

بارك في عمر ولي العهد محمد بن سلمان وذلك بتجديد العهد، واسأل الله العلي القدير أن يوفقه.

ألف ألف مبروك للشعب السعودي على تجديد بيعة ولي العهد محمد بن سلمان الـ 6.

بمناسبة تجديد الولاء للغالي ولي العهد محمد أسأل الله أن يوفق بلدي المملكة العربية السعودية وأن يبارك قيادتها برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

كلام عن مبايعة محمد بن سلمان