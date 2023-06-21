تعيش المملكة العربية السعودية لحظات سعادة بالذكرى السادسة لبيعة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد -حفظه الله- وهي مناسبة غالية وذكرى كريمة وعزيزة على قلوب السعوديين، ومن أجمل العبارات عن الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد:
عبارات تهنئة ذكرى بيعة ولي العهد محمد بن سلمان
- طوبي لولي العهد محمد بن سلمان، وكل عام ونحن نجدد واءنا وعهدنا لك.
- ولي العهد محمد بن سلمان أنت كالشمس الساطعة واللامعة التي تنير الوطن الغالي، بارك الله فيك في إنجازاتك وطموحاتك المستمرة والمتجددة لشعبك.
- من عبارات تهنئة ذكرى بيعة ولي العهد محمد بن سلمان السادسة أهنىء نفسي أولاً بأنني من المملكة العظيمة والمميزة في ظل قيادتها الرشيدة.
- بارك في عمر ولي العهد محمد بن سلمان وذلك بتجديد العهد، واسأل الله العلي القدير أن يوفقه.
- ألف ألف مبروك للشعب السعودي على تجديد بيعة ولي العهد محمد بن سلمان الـ 6.
- بمناسبة تجديد الولاء للغالي ولي العهد محمد أسأل الله أن يوفق بلدي المملكة العربية السعودية وأن يبارك قيادتها برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
كلام عن مبايعة محمد بن سلمان
- أجمل كلام عن مبايعة محمد بن سلمان السادس كل عام وأنت بألف خير يا ولي العهد الغالي الحبيب.
- الىن لقد حلت علينا ذكرى تجديد البيعة السادسة وها هي قلوبنا تعاهدك في الصباح والمساء على أن نكون جانبك الأيمن عند الصعاب.
- 5 أعوام مضت من الأمن والأمان والعزم، العطاء، الرخاء، وذلك بقيادة ولي العهد محمد.