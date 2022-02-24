عبارات تهنئة عن الاسراء والمعراج 2022، الإسراء والمعراج هي حادثة حدثت في منتصف فترة الرسالة الإسلامية ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة.

الاسراء والمعراج من أعظم الأحداث التي حدثت لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ أسرى به ليلاً من مكة إلى البيت المقدس في فلسطين، ثمّ عرج به إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى أي صعد إلى السماء، وفرضت الصلاة في هذه الليلة.

عبارات تهنئة عن الاسراء والمعراج 2022

عبارات تهنئة عن الاسراء والمعراج 2022، توثقت الصلة بين الأرض والسماء بمعراج النبي إلى سدرة المنتهى متباركين.

عرج نبينا لعند سابع سما شاهد الجنات وأهلها منعمة جعلكم الله من أهلها.

عبارات تهنئة عن الاسراء والمعراج 2022، غردت الطيور وفاحت رائحة الزهور تهنئ الزهرة البتول بمسرى أبيها الرسول.

هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقك بالإسراء بهجة لا تزول.

اللهم هؤلاء أحبتي فيك، بارك لهم الإسراء الشريف، وأنلهم شفاعة آل محمد.

الروض أشذاء، والكون أضواء، والأرض تهنئ السماء، بمعراج سيد الأنبياء.

يسعدك ربي يا سيد الكل، وتهنئة خاصة لك قبل الكل، كل عام وأنت بخير.

للغالي أغلى تحية معطرة بالزهور الندية وهدية وألف هدية بمناسبة يوم الإسراء أقدم لك أحلى هدية.

نزف أجمل العطور والزهور بمناسبة إسراء ومعراج الرسول متباركين.

اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دائماً مأجوراً وبلغه يوم الإسراء وهو مسروراً.

عبارات تهنئة عن الاسراء والمعراج 2022،من طيب مكة ونسيم الكعبة أهدي سلامي لأغلى الأحبة نهنئكم بمعراج المصطفى.

اللهم هؤلاء أحبتي فيك بارك لهم الإسراء الشريف وأنلهم شفاعة آل محمد آمين يا رب العالمين.

بليلة المعراج ضوى القمر وبصاحب الإسراء سرى البشر نبارك لكم هذه الليلة.

يا طيور المحبة زوريهم وبالإسراء والمعراج هنيهم متباركين.

أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وأسياده وأهنيكم بالمعراج وعساكم من عواده.

يا قمر يا دنيا جديدة يا أحلى أبيات القصيدة أهنيك بالليلة السعيدة متباركين.

عبارات تهنئة عن الاسراء والمعراج 2022، روح وريحان نثرته لأحباب الرحمن أسأل الله أن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، ومناسباتكم سعادة، وخاتمتكم شهادة مبارك عليكم الإسراء والمعراج.

في ذكرى المبعث النبوي في ذكرى الإسراء والمعراج أبعث لكم باقة محملة بأجمل ما سطرته الحياة من ورد وكلمات جميلة وكل عام وأنتم بخير.

ورود الدنيا أقطفها وبشوق قلبي أغلفها وبمناسبة الإسراء والمعراج أرسلها كل عام وأنت بخير.

بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقولك: كل عام وأنت بخير.

الروض أشذاء والكون أضواء والأرض تهنئ السماء بمعراج سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.

عبارات تهنئة عن الاسراء والمعراج 2022، نزف البشرى بإسراء نبي الأمة وسيد البشر ودمتم في صحة وسعادة متباركين.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 في السعودية

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 في السعودية يوم الاثنين الموافق 27 رجب 1443 هجري، الموافق 28 فبراير 2022.

رسائل الإسراء والمعراج

كل عام والأمة الإسلامة بألف خير.

رسائل الإسراء والمعراج، شاهد نبينا الجنات وعرج لسابع سماء جعلنا وإياكم من أهل الجنة أجمعين.

رسائل الإسراء والمعراج، فاحت رائحة الزهور العطرة تهنئ بمسرى أبيها الرسول.

غردت الطيور فرحة بمسرى أبيها الرسول.

إلى الغالي في حياتي تجية مليئة بالزهور بمناسبة يوم الإسراء أقدم لك أحلى هدية.

أقدم لك أجمل العطور والزهور في ذكرى ليلة إسراء ومعراج الرسول متباركين.

اللهم بلغ هذا الوجه يوم الإسراء وهو مسروراً، وزود وجه نوراً.

من نسيم مكة والكعبة المشرفة أهدي إليك سلامي لأغلى الأحبة في ذكرى المعراج بالمصطفى.

رسائل الإسراء والمعراج، اللهم بارك لهؤلاء الأشخاص في ليلة الإسراء الشريف وأنلهم شفاعة المصطفى آمين يا رب العالمين.

في ليلة الإسراء والمعراج ضوى القمر وبصاحب الإسراء سرى البشر نبارك لكم هذه الليلة.

يا طيور المحبة قدمى لهم أجمل التهاني بالإسراء والمعراج.

بنسيم وعبير الرحمة والمغفرة حبيت أقولك: كل عام وأنت بخير.

الكون أضاء بنور ذكرى معراج سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.

رسائل الإسراء والمعراج، زادت الصلة بين الأرض والسماء بمعراج المصطفى إلى سدرة المنتهى متباركين.

رسائل الإسراء والمعراج، أرسل حنين وشوق إلى أهلى وأحبائي وأهنيكم بالمعراج وعساكم من عواده.

أرسل أحلى أبيات القصائد والشعر للتهنئة بالليلة السعيدة متباركين.

أنثر لكم روح وريحان لأحباب الرحمن أسأل الله أن يجعل البسمة لكم عادة وحديثكم عبادة ومناسباتكم سعادة وفرحة وسرور.

في ذكرى إسراء المصطفى أرسل لكم باقة مملؤة بالورد والكلمات الجميلة وكل عام وأنتم بخير.

أقطف لك ورد الدنيا وبأشوق قلبي أغلفها وأرسلها لك بمناسبة الإسراء والمعراج كل عام وأنت بخير.

صور تهنئة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج 2022

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك لك الحمد حتي ترضى ولا حول ولا قوة إلى بك.

رحلة الإسراء والمعراج 2022