ما هو يوم التأسيس السعودي؟ متى موعد يوم التأسيس السعودي؟ ما هو شعار يوم التأسيس السعودي؟ ما هي عبارات تهنئة في ذكرى يوم التأسيس السعودي 2022؟

يوم التأسيس السعودي يعتبر من أهم المناسبات والأيام التي يحتفل به الشعب السعودي، وموعد يوم التأسيس السعودي يوافق في 22 من شهر فبراير من كل عام.

عبارات تهنئة في ذكرى يوم التأسيس السعودي 2022

نسأل الله العظيم الرحمة لقادتنا الأبطال وأكرمهم بعظيم لطفه بحسن الآخرة، اللذين ساهموا في ازدهار بلادنا من خلال البذل والتضحيات والسير على منهاج الشريعة الإسلامية.

كل عام ومملكتنا العزيزة بألف خير، وكلّ عام ورايتنا خفاقة في سماء المجد بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكلّ عام والأمن والأمان تعمّان أرجاء المملكة الحبيبة.

إنّ ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية هي ذاكرة مبهجة لكلّ مواطن سعودي يشعر بالانتماء لهذه المملكة العربية السعودية.

وطني العزيز يا غاية القلب ومنية الروح، يا رحلة العمر الطويل، وبلسم القلب الجميل، كل عام وأنت تزداد جمالًا وألقاً وروعة بمناسبة يوم تأسيسك، وكل عام وجميع مواطنيك بألف خير.

عبارات تهنئة في ذكرى يوم التأسيس السعودي 2022، أخي الحبيب، بارك الله في ملامح وجهك العزيز على قلبي، وكلّ عام وأنت بخير بمناسبة تأسيس مملكتنا التي نحمل حبّها مع الدّم.

بمناسبة تأسيس البلاد المباركة، أسأل الله ان يحفظ أمجاد الأمة، وأن يُبارك بالمملكة العربيّة السعوديّة وان يُكرمنا بمزيد من الامن والسلامة، كلّ عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة في ذكرى يوم التأسيس السعودي 2022، باسمي المتواضع أقف على أعتاب هذه المناسبة التاريخيّة العظيمة، وأبارك لنفسي ولكم ولعُموم أبناء المملكة، كلّ عام وأنتم بخير وبارك الله بكم جميعًا.

عبارات تهنئة في ذكرى يوم التأسيس السعودي 2022، حفظ الله شعب المملكة العربيّة السعودية الذي طالما حمل شعار التوحيد ورايته بين الضّلوع، ونشر الفكر الإنساني الإيماني بما يتوافق مع شرع الله وسنّة رسوله.

إنّ يوم التأسيس هو يوم نحتفل به باللاشعور لإنّه اليوم الذي وُلدت به هوّيتنا الوطنية، تلك التيس نرتفع بها إلى فضاء من الفخر والاعتزاز، فكلّ عام وأنتم بخير.

متى موعد يوم التأسيس السعودي؟

موعد يوم التأسيس السعودي يوافق في 22 فبراير من كل عام.

شعار يوم التأسيس السعودي



شعر عن يوم التأسيس السعودي 2022 مكتوب

دعوني فقد هامَ الفؤادُ بحبِّهِ ‍وما منيتي إلا الحياةُ بقربهِ.

فليسَ لهُ بينَ البلادِ مُشابهٌ ‍وكلُّ بني الإسلامِ تحدُو لِصوبهِ.

ومعروفُه عمَّ البلادَ جميعها – وطافَ نواحي الكونِ ماحٍ لكَربهِ.

يا وطني نفدي ترابَك أنفسٌ – تجودُ بلا خوفِ المماتِ وخطبهِ.

جمالٌ بهِ في السَّهلِ أو بجبالهِ – وسحرٌ لرمْلٍ لامعٍ فوقَ كُثبهِ.

ووحَّدهُ عبدالعزيزِ بِجُهدِهِ – وجُندٍ لهُ شقُّوا الطريقَ لدربهِ.

ارفع راسك أنت سعـودي

طيبـك جـاوز كــل حــدودي

مـالــك مـثـيـل بالـدنـيـا

غيرك ينقص وأنت تزودي

فـارس وأجدادك فـوارس

وأصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد وغـارس

فـي ميـدان العـز شـهـودي

علمك غانم وجـارك سالـم

يخشـى مـن هيبتـك الظالـم

يا سائـلاً عن موطـني وبـلادي

ومفتـشـًا عـن مـوطـن الأجداد

وطنـي به البيت الحرام وطيبـة

وبه رسـول الحـق خيـر منـادي

وطنـي به الشـرع المطهر حاكم

بالـحــق يـنـهـي ثـــورة الأحـقـاد

وطني عـزيـز فـيـه كـل مـحـبــة

تعلو وتـسـمـو فـوق كـل سـواد

وطني يسير الخير في أرجـائـه

ويـعــم رغــم براثــن الحــسـاد

صورعن يوم ذكرى يوم التأسيس السعودي

قصائد يوم التأسيس السعودي 2022

روحي وما مـلكت يداي فداه * وطني الحبيب ، وهل أحب سواه

وطني الذي قد عشت تحت سمائه * وهو الذي قد عشت فوق رباه

منذ الطـفـولـة قد عـشــقت ربوعه * إني أحــب ســــهولـه ورباه

وطني الحبيب وأنت مـوئل عــزة * ومنار إشــعــاع أضاء ســــــناه

في كل لمحة بارق أدعــــــو لــه * في ظــــل حام عـطـرت ذكـــراه

فِي موطني بزغـــت نجوم نبــيه * والمخلصون استشهدوا في حماه

أيا وطني تفدي ترابَك أنفسٌ

تجودُ بلا خوف الممات وخطبه

جمال بهِ في السَّهلِ أو بجباله

وسحر لرمْلٍ لامعٍ فوقَ كُثبهِ

ووحَّدهُ عبدالعزيزِ بِجُهدِه

وجُندٍ لهُ شقُّوا الطريق لدربهِ

وصرْناَ نفوق الغير فيه تقدما

‍وجزْنا بهِ الجوزاء في ظلِّ ركبه

بهِ قبلةُ الدنيا بمكة بوركت

وقدْ شعَّ نور الحقِّ من فوقِ تُربهِ

كلّ الفخر والعزة ومشاعر الانتماء الجياشة تغمر قلوب أبناء المملكة العربية السعودية بمناسبة هذا اليوم الكبير،عيدك سعيد يا وطني، وكل عام وأنتم بالف خير.

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