عبارات تهنئة لقدوم شهر رمضان المبارك

يكثُر الاقبال على رسائِل وبِطاقات التّهنِئة في شهر رمضان المبارك، وخاصّة بعد التّقدُّم التِّكنولوجيّ الّذي نعيش فيه، فإن التهاني الرمضانية التي نضعها بين أيديكم يمكنكم مشاركتها مع أصدقائكم وأهاليكم وأقاربكم في كل مكان

وهذه مجموعة من أجمل الرسائل المعبرة عن الفرحة والتهنئة بمناسبة قدوم شهر المغفرة والغفران.

عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك 1441

عبارات تهنئة بشهر رمضان



كل عام وأنتم بخير مبارك عليكم الشهر، رمضان كريم، أعاده الله عليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.

هل هلالك يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم عساكم من عواده.



الله يزيد ها الوجه المنور نور، ويعطيه من حلا الحور، ويبلغه رمضان وهو مسرور عسى رمضانك مبارك، وكل لحظاتك تبارك، وجنة الخلد داري ودارك، والنبي جاري وجارك.

أبعث سلامي مع الطير، وأسبق الكل والغير، وأقولك: كل رمضان وأنت بخير.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود، وكل عام وأنت بخير ورمضان عليك يعود. يسعدك ربي يا ست الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة لك قبل الكل.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم، أماني تسبق تهاني وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك.

من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

شهر رمضان هو التحدي الأكبر بحق لامتحان الإرادة البشرية، في الصيام والقيام وعمل الخير تنقية للنّفس من أخطائها الكثيرة.

بقلم شاعر وفرشة فنان أسبق الإنس والطير والجان، وأبارك لكم قرب شهر رمضان

تهنئة ممزوجة بآيات القرآن تحفظكم من كل شيطان وتبارك لكم قدوم رمضان.

أسأل الله الذي أهلّ الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال وكل عام وأنتم بألف بخير.

الله يجملني مع كاسب الطيب، والله يقدرني لكسب الجمايل، شمس الغلا تشرق ولا يمكن تغيب والود ما ينزاح والشك زايل، ما يعلم بقدرك سوى عالم الغيب يوم أن مثلك نادرين وقليل أبعث تهاني قرب رمضان لأهل المواجيب وأخص من هو يستحق الرسايل.

غسل الله قلبك بماء اليقين، وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين، وبلّغك شهر الصائمين.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

رسائل شم النسيم 2020

أعدي التونر بنفسك لتعزيز إشراقة بشرتك