العثور على صديق وفي ومخلص تشاركه أفراحك وأحزانك من أكثر الأمور التي تسعد أي شخص، ودائماً ما نشعر بالامتنان لوجود الأصدقاء الأوفياء حولنا وبمناسبة يوم الصديق العالمي المفضل الذي يصادف اليوم الخميس 8 حزيران/يونيو إليكم مجموعة عبارات جميلة عن الصديق الوفي:

عبارات جميلة عن الصديق الوفي

فيما يلي عبارات جميلة عن الصديق الوفي سنذكرها هنا:

صديقي الغالي أنت لي ظلي وقمري، أنت شمسي ونوري، وأنت أعز من وقف بجانبي عند حزني وألمي وضيقي، دمت لي صديقًا مدى الحياة.

سأعاهدك أيها الصديق الغالي العزيز أن نبقى مع بعضنا إلى الأبد، وأن لا يفرقنا إلا الموت فقط، فأنت خير صديق لي أجده في السرّاء والضراء.

سعادتي وفرحتي وأنا بجانبك لا تعادلها سعادة في الدنيا، فأنا وأنت شخصان بجسدٍ واحد، إذا اشتكى مني عضو تداعى له جسدك بالسهر والحمى.

لا يكون الصديق الوفي صديقًا إذا لم يقف مع صديقه في فرحه قبل ترحه.

أفضل الأصدقاء الصديق الذي يمشي باتجاهي عندما يمشي الجميع بعيدًا عني ويعاكسوني.

في اليوم العالمي للصداقة أحبك جداً.

صديقي هو من أجده وقت ضيقي، وهو من أتكئ عليه عندما يميل غصني وينحني.

صديقي أنت أقرب الناس وأحبهم لقلبي، أنت جزءٌ من روحي لا يمكنني العيش بدونه، أنت من تهوّن علي آلامي وأحزاني وأوجاعي، دمت لي نعم الصديق.

عندما أبحث عن صديق، سأختار ذلك الشخص الذي يسندني ويقف إلى جانبي بكل حالاتي وأحوالي، فالصديق الذي لا يقف بجانب صديقه لا خير في ودّه.

أيها الصديق لا تحزن لوحدك دعنا نتقاسم الحزن سويًا فكلانا في الحزن والألم.

الصديق الوفي نعمة من الله حافظوا عليه.

البعض يلجأ لأمه، والبعض يلجأ لأخيه، والبعض يلجأ لأبيه، وأنا ليس لي ملجأ سوى صديقي أبث له همّي وضيقي.

كلام عن الصديق الكفو

لا يكون الصديق الكفو صديقاً حتى يحفظ أخاه في غيبته ونكبته ووفاته.

الصداقة هي أرض زرعت بالمحبة وسقيت بماء المودة.

الصداقة تعتبر كالمظلة، فكلما اشتد المطر كلما ازدادت الحاجة لها.

الصداقة لا تغيب مثلما تغيب الشمس.

الصداقة الوفية والحقيقة لا تذوب مثلما يذوب الثلج.

الصداقة لا تموت ابداً إلّا إذا مات الحب.

الصداقة إيمان وود.

الصداقة هي حلم وكيان يسكن الوجدان.

الصداقة لا توزن بميزان ولا تقدر بأثمان، فلا بد منها لكل إنسان.

الصديق الحقيقي والوفي هو الذي يقبل عذرك ويسامحك إذا أخطأت، ويسد مسدك في غيابك.

شخص غالي عزيز، وفي، بئر لكل أسرارك، لتبني معه أقوى جسر لا تهدمه الرياح مهما كانت قوتها، ستجد في النهاية.

شخص يعينك، يبكي لبكائك، ويقوم بمسح دموعك، وأخ يساندك ويعاونك، ويحبك أكثر من نفسه.

كلام عن الصاحب السند

بعض الاصدقاء لا يمكن ان نطلق عليهم كلمة أصدقاء بل انهم أكبر من ذلك بكثير هم مثل الأخوة بالنسبة لنا.

الأصدقاء هم حكاية ورواية لا يمل منها الزمن أبداً ولا يمكن ان تمحوها الأيام.

في هذه الأيام الصعبة لا يوجد أجمل من صديق ممزوج بنكهة اخ.

امتلك صديق وفي وكفو يعادل ألف نجمة لامعة في السماء فهو دائما مضيء يمدني بالنور في كل الأوقات.

كلام عن الصديق الوفي تويتر

صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجمِّلها ليخسر رضاك

أنت يا صديقي صديق حقيقي؛ لأنك الشخص الوحيد الذي أتخيل نفسي معه كل الوقت. بما أني أعرفك يا صديقي، فإنك ستجعلني أبتسم برغم كل صعوبات الحياة.

يا صديقاً لا يمل من احتوائي.

صديقي العزيز المُقرب لقلبي جدًا أنت عائلتي أنت نفسي أنت أنا.

الأصدقاء نعمة توهب لمن يستحقها ، وتسلب ممن لا يقدرها .. الصداقة جوهرة ثمينة نادرة لا ينالها سوى الأوفياء الأنقياء.

كلام جميل عن بداية شهر جديد حزيران

عبارات بمناسبة التخرج من الجامعة