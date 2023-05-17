ماذا حدث في ذي القعدة؟ أحداث كثيرة وعظيمة منها أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى ثلاثين ليلة من ذي القعدة وأتمها بـ عشرة من ذي الحجة لتكتمل الأربعون التي استعد فيها موسى للقاء الله تعالى وأخذ الثورة، وقد قال هذا المجاهد وابن جريجة و ابن عباس، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ" (رواه ابن ماجه بسند صحيح).

في ذي القعدة كانت غزوة بدر الموعد حيث وعد أبي سفيان المسلمين بعد غزوة أحد على القتال، ولكنه لم يأتِ، وكانت غزوة بني قريضة هذا الشهر وكان صلح الحديبية فيه أيضاً وسماه الله تعالى فتحًا مبينًا.

موعد ذي القعدة 1444 - 2023

حسب الحسابات الفلكية في المملكة العربية السعودية واغلب الدول العربية، فإن مراقبة هلال ذي القعدة لهذا العام ستكون يوم الجمعة الموافق 29 شوال 1444 - 2023.

وسيولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في بعض الدول العربية والإسلامية بعد غروب شمس يو الرؤية، وبالتالي فإن يوم السبت الموافق 20 مايو هو المتمم لشهر شوال 2023.

يوم الأحد 21 مايو هو غرة شهر ذي القعدة لعام 2023، وذي القعدة هو الشهر الحادي عشر في التقويم الهجري وهو من الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بالعبادة.

ذو القعدة من الأشهر الحرم بغير خلاف، وهو أول الأشهر الحرم المتوالية. وقيل: إن تحريم ذي القعدة كان في الجاهلية لأجل السير إلى الحج، وسُمِّي ذا القعدة لقعودهم فيه عن القتال.

عبارات جميلة عن ذو القعدة