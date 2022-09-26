عبارات جميلة عن فصل الخريف، هذا ما سنقدمه في هذا المقال، فصل الخريف له طعم مختلف ومذاق آخر، وها قد انتهى فصل الصيف وجاء فصل الخريف بألوانه الهادئة الجميلة فهو تجديد للحياة وليس نهاية لها، فالنهايات هي دائماً بداية للبدايات.

عبارات جميلة عن فصل الخريف

من العبارات الجميلة عن فصل الخريف:

أقبل فصل الخريف ليذكرنا بفصول عمرنا التي مرت والتي تنتظرنا في هذه الحياة بحلوها ومرها، وكم نحتاج أن نكون مثل فصل الخريف حتى نترك كل ما مر بنا من سوء الذكريات والآلام يتساقط من داخلنا كأوراق الأشجار أملا بفصل الربيع القادم مزهر ومفعم بكل الأماني والآمال.

كم يشبهنا فصل الخريف يشبه لحظة نقرر فيها التجرد من روحنا المتعبة لاستبدالها بروح جديدة لتنمو وتزهر، نتساقط ثم نعود ونلملم ما بداخلنا لننمو من جديد، الخريف آخر إبتسامات العام وأجملها ومـا بين صيفٍ يرحل وشتاء آتٍ يغير الله اﻷحوال من حال إلى حال يارب بشرنا بما يسُرّنا.

الخريف، ربيعٌ آخر هل تعرفون أسماء أزهار تُزهر في فصل الخريف ؟

إنه الخريف أمام بيتنا شجرة تسقط أوراقها كمثل أقراط تسقط من أذن الريح هذه عبارات جميلة عن فصل الخريف.

الخريف الفصل الذي يمثل مرحلة حياتنا التي تسقط بها أوراقنا بعد أن كنا أشجاراً نضرة إلّا أنه ملح النجاح، ملح الحياة.

لولا الخريف لما حلّ الشتاء.

وها قد أتت همسات الخريف الناعمة نسماته الخفيفة على القلب، تجهزنا شيئاً فشيئاً للمطر، للبرد وللمشروبات الدافئة، مقدمات ناعمة لفصل لشتاء، فهو دائماً يحمل بين أوراقه الكثير من اللطف والحنين.

الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف خائنة في عيون أخواتها، وفية في عين الشجرة، ومتمردة في عيون الفصول فالكل يري الموقف من زاويته.

ثم ما بين الحين والآخر نحتاج لـ أن نكون مثل فصل الخريف ندع كل ما يؤلمنـا يتساقط من داخلنا لنفسـح المجــال لربيعٍ قـادم.

تظهر حقائق الحياة في خريف العمر بعد فوات الأوان.

هو الخريف يكشف عن حقيقة الأشخاص كما الأوراق بعضها يسقط في أوله ومنها من يبقي مرتبطاً بأصله.

عندما يأتي الخريف لا تبقى شجرة مثمرة مثل الإنسان عندما تمر به فترة الخريف يتساقط منه الكثير.

لم يكن الربيع صديقي في يوم من الأيام، الخريف وحده هو الذي يشبهني.

الخريف عاد من مرة أخرى، الخريف فصل الرومانسية وسحر تساقط الأوراق.

عبارات عن فصل الخريف تويتر

مابين فصل الخريف وفصل الشتاء هناك فصل اسميه فصل البكاء تكون به النفس اقرب من اي وقت الى السماء.

أيام الخريف أقبلت تذكرنا بالتوازن والتغيير.

كن مثل فصل الخريف ودع كل ما يؤلمك بتساقط من داخلك افسح المجال للأزهار أن تنفتح.

الخريف يشبهنا إلى حد كبير هذا الفصل يشبه لحظات نقرر أن نتجرد فيها من روحنا المنهكة، لنستبدلها بروح جديدة، ربما نحرص عليها أكثر هذه المرة، لتزهر وتنمو وتنضج في فصل الربيع، نتساقط ثم نلملم ما بداخلنا لننمو من جديد.

شعر عن فصل الخريف

في ليالي الخريف الحزين

حين يطغى علي الحنين

كالضباب الثقيل في زوايا الطريق

في زوايا الطريق الطويل حين أخلو

وهذا السكون العميق توقد الذكريات

بابتساماتك الشاحبات كل أضواء ذاك الطريق

البعيد حيث كان اللقاء في سكون المساء

هل يعود الهوى من جديد؟ عاهديني إذا عاد..

يا للعذاب عاهديني ومرت بقايا رياح بالوريقات

في حيرة واكتئاب ثم تهوي حيال السراج الحزين انتهينا..

أما تذكرين؟ انتهينا.. وجاء الصباح يسكب النور فوق

ارتخاء الشفاه وانحلال العناق الطويل أين آلام يوم الرحيل؟

أين لا لست أنساك واحسرتاه؟ في ليالي الخريف حين أصغي

ولا شيء غير الحفيف ناحلاً كانتحاب السجين خاف أن يوقظ

النائمين فانتحى في الظلام يرقب الأنم النائيات حجبتها

بقايا غمام فاستبدت به الذكريات الغناء البعيد البعيد

في ليالي الحصاد أوجه النسوة الجائعات ثم يعلو

رنين الحديد يسلب البائس الرقاد في ليالي الخريف

حين أصغي وقد مات حتى الحفيف والهواء

تعزف الأمسيات البعاد في اكتئاب يثير البكاء

شهرزاد في خيالي فيطغى علي الحنين أين كنا؟!

أما تذكرين أين كنا ؟! أما تذكرين المساء؟! في ليالي

الخريف الطوال آه لو تعلمين كيف يطغى علي الأسى والملال؟

في ضلوعي ظلام القبور السجين في ضلوعي يصبح

الردى بالتراب الذي كان أمي: غدا سوف يأتي فلا تقلقي

بالنحيب عالم الموت حيث السكون الرهيب! سوف

أمضي كما جئت واحسرتاه سوف أمضي وما زال

تحت السماء مستبدون يستنزفون الدماء سوف أمضي

وتبقى عيون الطغاة تستمد البريق من جذى كل بيت حريق

والتماع الحراب في الصحارى ومن أعين الجائعين

سوف أمضي وتبقى فيا للعذاب! سوف تحيين بعدي، وتستمتعين

بالهوى من جديد سوف أنسى وتنسين إلّا صدى

من نشيد في شفاه الضحايا وإلّا الردى

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