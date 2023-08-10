ليس هنالك أجمل من أيام نبدأ بها صباحاتنا بتحية رقيقة ممن نحب إلّا أن نبادلهم نحن إياها، وفيما يلي أجمل عبارات صباحية تحفيزية وكلمات صباحية رقيقة:

عبارات صباحية تحفيزية

انظر للمرآة كل يوم في الصّباح مبتسماً لصورتك فيها وسترى الفرق الكبير الذي سيحدثه ذلك في حياتك.

بعض الناس يقضون عمرهم وهم يحلمون بالنجاح، ليقوم آخرون بتحقيق تلك الأحلام وتحويلها إلى واقع؛ كن أنت من أصحاب الواقع.

من أجمل عبارات صباحية تحفيزية لا يمكن لليل أن يهزم الفجر، كذلك هي المشاكل والهموم تنقضي بالأمل.

كلّما استيقظ صباحاً، أشكر الله على اليوم الجديد. لا تبدأ يومك بالتفكير بأخطاء الأمس، بل ابدأ نهارك بالتفكير بما ستكون قادراً على فعله اليوم.

هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، وهي أن تستيقظ فوراً مفعماً بالطاقة لتحقيقه.

أكبر منابع الطاقة والدوافع الإيجابيّة تكمن في عقلك وأفكارك أنت، لا في أفكار وعقول الآخرين.

السعادة أو البؤس، الإحباط أو التفاؤل، الحماس أو الكسل، تلك ليست سوى خيارات تُعرض عليك في كلّ صباح، وما عليك أنت سوى انتقاء الخيار الصحيح.

كل صباح جديد يحمل وعداً جديداً لمستقبل أجمل، امنح بجهدك أجنحة لأحلامك، ودعها تحلّق في الحياة.

الصلاة مفتاح النهار، فابدأ بها واختم يومك بها.

الفرص في الحياة تماماً كشروق الشمس، لا تنتظر كثيراً، فلا تدعها تفتك.

ستدق فرص الحياة بابك كل صباح، اسعَ على استغلالها جميعها.

كل صباح، ابتسم للغرباء، حافظ على هدوئك، اشكر الناس وقل لهم كلاماً جميلاً، اضحك قدر المستطاع.

في بعض الأيام ستكون مضطراً لجعل شمسك تشرق بنفسك، قم بذلك فأنت مَلك يومك. أشعل غدك عن طريق يومك.

عبارات صباحية ايجابية للأصدقاء

الصباح هو أكثر الأصدقاء وفاءً فهو دائما يمنح الأمل ويأتي بالسعادة.

أصدقائي، أجمل اللحظات هي بدايات الصباح اجعلوا للاستغفار منها نصيب، دعواتي للجميع بنهار سعيد وكله خير، صباحكم خير.

للكلام الطيب أغصان تعانق السماء، والوفاء خير من كل عطاء، والتواصل تاج الكرماء، والصدق جوهره العظماء، والحب في الله هدية من رب السماء، وحبكم أصدقائي أكبر هدية، يسعد صباح الغوالي.

اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، واجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. يسعد صباحكم أصدقائي.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا فاحفظنا، فأنت خير الحافظين… صباح الورد والياسمين.

صباحكم رضا من رب العالمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

إنني أتعلم من الأخطاء والإخفاقات التي أعيشها يوميًّا، وعندما تكون معي يا صديقي لا أخشى الفشل في أي مرة، صباح الخير.

إنّ الذهن المليء بالأمل والحيوية والبهجة يفوز دائمًا، وهو منشأ الخير والإنجاز والبركة، أرجو أن تكون مليئًا بالحيوية يا صديقي، صباح الخير.

صديق رائع ربّما يغيب ولكن لا يخون، هناك أشخاص لا أتمنى أن يحزنُوا أبداً؛ لأنّ الابِتسَامْة تليق بهم كثيراً.. يسعد صباحكم.

صباح الحب والغزل.. صباح مصحوب بالأمل.. صباح الحب يا عسل.

صباحك نعمة الرب.. صباحك حلو على القلب، يحفظك ربي بكل درب، هذا دعائي من القلب.

صباح الحب والعهود صباح الفل ودهن العود صباح الورد لأحلى قلب بالوجود.

يا صباح الأماني والفجر الجميل على حلو المعاني والشوق الأصيل.

أهديك وردة ياسمين لونها لون قلبك تصبح عليك وتقول ياعسى الخير دربك.

صباحك نرجس وعنبر صباح أحلى من السكر صباح العطر والكادي صباحك مسك ومبخر.

صباحك خواطر دافية باتت بقلبي غافية، صباحك يا غالي عسل عساك بخير وعافية.

أجمل الوجوه في الصباح ليست أحلاها خِلقة.. وإنما أكثرها ابتسامة صباحكم مُبتسم.

صباح يحمل في باطن سماه ألف أمنية.. صباح استعيذ فِيه ربي من كل ضُر، وأسأله الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لي ولكم.

ويرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل، فيبث أنفاسه بنسمات تنفث في الروح أملاً بأن القادم أجمل.. صباح الرضى والسرور.

هناك أشخاص لا أتمنى أن يحزنُوا أبداً لأنّ الابِتسَامْة تليق بهم كثيراً.. يسعد صباحكم.

صباح معطر بذكر الله مبعوث لأحلى خلق الله ينور دربك ويبارك يومك بإذن الله.

أهدي صباحاً جميلاً باسماً عطره ومقلة لا ترى في غيركم بدلاً صباحك فل إن شاء الله تعالى.

صباح القلوب النظيفة… صباح يتقبل الله فيه عملك ويشرح صدرك ويزيل همك.

صباح المحبة والأشواق على من عليه القلب خفاق.

ما أجمله من صباح ما أروعه من يوم وما أطيبها من ساعات تبدأ بذكر الله.

صباحك أبيض مطرز بورد زاهي يرعاك ربي الآمر الناهي ويجعل حظك زاهي.

أسعد الله صباحك وكساك من حلل السعادة والعافية إن شاء الله تعالى.

صبحك الله بالخير والنور وطاعة الرحمن.

صباح الحب والإحساس.. صباح مكتوب بماء الماس..

صباح مخصوص لأعز الناس.

صباح التوت والرمان.. صباح مكتوب بماء الزعفران.. صباح مخصوص لأعز وأغلى إنسان.

صباحك يختلف نوره، تفتح وردة وزهوره، تبشر بالهناء طيوره، صباح الخير وسروره.

همسة حب ونبضة شوق تقول لك صباح الخير لوجه الخير.

أنا وعبير الورد ونسمة البرد نقول لك: صباح الورد.. يا ورد يا عطر الشوق.. يا شهد وذوق.. يا نور الشمس.. يا صوت الهمس.. يسعد صباحك.

عبارات صباحية تحفيزية بالانجليزي

wake up it is the morning wake up to make it beautiful. ...

I look at the sky every morning, and I hope we are together, have a good morning. ...

wishing you a happy morning is enough to make a good morning for me. ...

a good sleep at night, makes a good morning, hope you have a good morning.

كلمات صباحية رقيقة

يا صباح الأماني والآمال المعلقة، فرج همك و نور لك دربك ان شاء الله.

صباح الكلمة الحلوة صباح الحب صباح كل ما هو جميل.

يا صباح العمر الطويل، أسعدك الله اليوم و اراح قلبك ان شاء الله.

للصباح نغمة تعلق في القلب، إن كانت حلوة أو مرة.

وقاك الله كيد الشيطان وشروره وصبحك بأحلى صباح يا كل الخير.

عبارات صباحية قصيرة تويتر

اللهم إني وكلتك امري فأنت خير وكيل ودبر امري فإني لا احسن التدبير اللهم افتح لي أبواب رزقك وارزقني من حيث لا احتسب.

صباح الخير للأصدقاء والأحباب، صباح الخير للسماء والزهور والأشجار، وصباح الخير للأطفال والكبار ، عسى أن يكون نهارنا سعيداً مليئاً بالخير.

يجيئ الصباح لتنطوي معه أحلامنا ويشرق فينا أحلاماً جديدة.

عبارات صباحية سناب