يصادف العيد الوطني العماني الـ 52 في يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر في كل عام، والذي يعتبر فرصة ذهبية لاستعراض النهضة التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات، وفي إطار ذلك نقدم لكم أجمل عبارات عن العيد الوطني العماني الـ 52:

عبارات عن العيد الوطني العماني الـ 52

من أجمل عبارات عن العيد الوطني العماني الـ 52، أحبك يا أرضًا سُقيت من مائها واحتضنني ترابها، أحبك حتى آخر يوم في حياتي، كل عام وسلطنة عمان بالف خير.

العيد الوطني العُماني مناسبة نتعرّف بها على أمانة الأجداد، هو إحدى رسائل التّاريخ التي نُطلّ منها على واحدة من الأوطان التي تستحقّ التضحيّة، وتستحقّ العمل بإخلاص من أجل البناء والعُمران.

من أجمل عبارات العيد الوطني العماني أيضاً مع نفحات الخير القادمة من مناسبة اليوم الوطني لدولة عُمان، يسرني أن أزفّ التّهاني والتبريكات وذلك اعتزازًا بتلك المناسبة التي كانت المحور الذي انطلقت منه البلاد نحو مستقبل يليق بأبنائها وأحفادها.

في هذه اللحظات الجميلة لا يسعني إلا أن أفرش مشاعري على أرض سلطنتي مكبرًا بكل ما قدمته لي من خيرات.

عمان الجميلة يا امرأة الشرق الجميلة ويا درة لا تغيب عن ناظري، أحبك حتى آخر قطرة من دمي.

يليق بكِ العزّ يا سلطنة الخير والأمل، يا حكاية النهوض التي سطّر الأجداد لها أجمل التضحيات، وأعظم الحكايات، تلك الحكايات التي نحملها في القلب عامًا بعد آخر، لنزداد من الإقبال على العمل بإخلاص وحب وهذه من أجمل عبارات عن العيد الوطني العماني الـ 52.

اليوم الوطني لسلطنة عُمان هو أحد أيّام الخير والبركة والتي نُطلّ منها على ذاكرة هذه البلاد الطّيبة، فنتعرّف على قُدراتنا، وعلى تراثنا العظيم، حفظك الله يا سلطنة عُمان، وبارك الله بجهود أبنائك.

كل عام وسلطنة عمان بالف خير.

صور عن العيد الوطني العماني

كلمات عن العيد الوطني العماني

من أجمل كلمات عن العيد الوطني العماني، إنّ لنا في العيد الوطني الكثير من مشاعر الخير والأمل بالتغيير إلى الأفضل، هي مناسبتنا الآتي نستمدّ منها الفرحة والسعادة، ونُجدد معها الانتماء الوطني للوطن السّعيد.

في 18 من نوفمبر لكلّ عام ميلادي، تُسافر قلوبنا إلى تلك المناسبة الوطنيّة العظيمة وهي العيد الوطني العماني، في تقدير الأجداد، وحكايات الفخر والاعتزاز التي تربطنا بهم، سائلين الله أن لا يحرمنا من نعمة الأم والأمان والحضارة والعُمران.

إنّ المناسبات الوطنيّة مثل العيد الوطني العماني هي كفيلة أن تُعيدنا في مسارات الذّاكرة إلى تضحيات الأجداد، وقصص البطولة أيضاً والتي نستقبلها بعين العز والحُب والفخر عامًا بعد آخر، مُبارك علينا وعليكم العيد الوطني العماني.

في العيد الوطني العماني تسرّنا تلك النفحات الوطنيّة الجميلة والتي تُعيدنا إلى مسارات الخير والبركة، التي بدأت معها ملامح النهضة الوطنيّة والتي أعادتنا للمكانة التي تليق بتراث وماضي هذه البلاد الطّيبة.

عبارات عن العيد الوطني العماني 52 تويتر

من أجمل عبارات عن العيد الوطني العماني 52 تويتر، افارساه أيدري القبر مـن فيـه، فيه الفؤاد ومـن بالـروح أفديـه، لـولا الإلـه وإيمـان أديـن بـه، لكنت قربـك أشفـي مـا ألاقيـه، لكنهـا سنـة الله التـي سلفـت،

إن الإله لما قـد شـاء ممضيـه، كم من فواجع شتى قد بليت بهـا، لكـن موتـك لا شيء يدانـيـه، هذه من عبارات عن العيد الوطني العماني 52 تويتر.

سر ياسليل المجد دام شموخكم، يافارس الأوطان وزعيمها ونبراسها، خلفك جحافل عز تهتف بإسمكم، من شمال الوطن حتى اقصى جنوبها.

اليوم هو العيد الوطني العماني لطالما احتضن كل فرد عربي، وكل فرد مسلم وحافظ على استقلاله وحريته أمام أي عدو محتل، كل عام وسلطنة عمان أرض يسعى إليه كل فرد من أفراد الوطن العربي.

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