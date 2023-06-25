بداية يوم جديد هو نكهة البدايات الجميلة، والتي تكون معبّقة برائحة القهوة والياسمين، وليس هنالك أجمل من أيام نبدأ بها صباحاتنا بتحية جميلة ممن نحب إلّا أن نبادلهم نحن إياها، وفيما يلي أجمل عبارات عن بداية يوم جديد:

عبارات عن بداية يوم جديد

أجمل عبارات عن بداية يوم جديد نتمناه لكم.

لا يمكنك تغيير ما حدث الأسبوع الماضي ولكن يمكنك التعلم منه واختيار السعادة والفرح هذا الأسبوع.

بداية سعيدة وجميلة لهذا الأسبوع، بداية سعيدة الأسبوع قد لا تتوقف الحياة أبداً عن إعجابك بمعجزاتها.

أتمنى لكم أن يكون الأسبوع الرائع القادم مليئًا بالبهجة والسلام والسعادة والفرح.

يوم جديد وأسبوع جديد أتمناه لكم.

استيقظ واشرب القهوة ، وكن أكثر سعادة ، وقم بأشياء رائعة وكن إيجابيًا.

اضحك ، حب ، واقرأ واعش وتعلم ، والعب ، واحلم ، وستكون سعيدًا ووستعيش كل لحظة.

ابدأ اليوم بابتسامة غنه يوم جديد.

اللهم مع بداية يوم جديد

اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكُـفر ، وَالفَـقْر ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْر ، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ .

اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في الدُّنْـيا وَالآخِـرَة .

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت ، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه وَرِضـا نَفْسِـه وَزِنَـةَ عَـرْشِـه وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه .

اللّهُـمَّ عافِـني في بَدَنـي اللّهُـمَّ عافِـني في سَمْـعي اللّهُـمَّ عافِـني في بَصَـري لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ .

اللّهُـمَّ عالِـمَ الغَـيْبِ وَالشّـهادَةِ فاطِـرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كـلِّ شَـيءٍ وَمَليـكَه، أَشْهَـدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت ، أَعـوذُ بِكَ مِن شَـرِّ نَفْسـي وَمِن شَـرِّ الشَّيْـطانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلـى نَفْسـي سوءاً أَوْ أَجُـرَّهُ إِلـى مُسْـلِم .

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر .

حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم .

اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنا وَبِكَ أَمْسَـينا وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمُـوتُ وَإِلَـيْكَ النُّـشُور .

عبارات صباحية ايجابية

النجاح ليس بمقدار الأعمال التي تنجزها بل هو بمدى تأثير هذه الأعمال بشكل إيجابي على المحيطين بك، صباح التفاؤل.

من أجمل العبارات الصباحية الايجابية كل صباح جديد هو عبارة عن تقدم وإنجاز فأجعله إيجابي وابحث عن ما يجمل باقي اليوم، صباحكم حب وإيجابية.

تبتسم الحياة فرحًا لقلوب فهمت معنى التفاؤل فما دام في السماء كريم يجيب فلا تحزن ولا تخيب صباح التفاؤل.

إنها ساعات الصباح الأولى، لقد وهبك سبحانه أن تعيش يومًا آخر، وهبك لأن هناك أشياء لا زال بوسعك أن تعيشها، وتحققها، سعاداتٍ مخبّأة، وأقدار مبهجة، فتوكل على الله وجدد الطاقة الإيجابية في داخلك كل صباح.

كن متفائلاً وأبدا يومك بابتسامة مشرقه أنظر للحياة بجانب إيجابي وتأمل النعم التي منحك الله إياها وسلبت من غيرك، صباح الأمل.

صباح الخير لكل شخص يستمر بالكفاح مهما كسرت الأيام مجاديفه لكل شخص إيجابي يقاوم لأجل مستقبله وأمنياته ومبتغاه صباح الخير لمن لا يجدها لمن استيقظ يبحث عنها لمن يكتبها الان لمن يقرأها لمن ينتظرها صباح الخير لكم جميعاً ابتسموا وامضوا سعداء أتمنى لكم يوما جميلاً، صباح التفاؤل.

حكم عن بداية يوم جديد