التوجيهي أو ما يُعرف في بعض الدول العربية بـ الثانوية العامة وهي المرحلة النهائية من التعليم الثانوي في الكثير من البلدان العربية، ويجتاز فيها الطلاب امتحانًا وطنيًا يحدد نجاحهم في الحصول على شهادة الثانوية العامة والتي تُعتبر مدخلاً للتعليم الجامعي في معظم الحالات، وإذا كنت تبحث عن أجمل عبارات عن تخرج ابنتي من التوجيهي أو الثانوية العامة التي يمكنك استخدامها للتعبير عن تخرجها فلا تتردد في قراءة هذا المقال:

عبارات عن تخرج ابنتي من التوجيهي

أجمل ما قيل في يوم التخرج من التوجيهي أتمنّى لك التقدّم دائماً، مبارك إنشاء الله.

عند التخرج من الثانويه مستقبلك مشرق ماشاء الله، مبروك من القلب.

أتمنى لك التوفيق والنجاح بكل حياتك بعد هذا التّخرج.

من أجمل عبارات عن تخرج ابنتي من التوجيهي لكل مجتهدٍ نصيبٌ، مبارك التخرج.

في تخرج ابنتي من الجامعة أقول لها ابنتي الحبيبة، يا سلوة الفؤاد وريحانة الخاطر وحشاشة قلبي، في يوم تخرّجك أبعث إليكِ روحي وأسطّر لكِ مشاعري وأنسج لك خيوط حبي، فلن أستطيع وصف كمية الفرح التي أعيشها اليوم.

إلى حبيبة قلبي الصغيرة، في يوم تخرجك، تولد الأماني وتتجدد فينا الحياة والروح، مبارك يا مصدر فخري.

تخرج ابنتي من الجامعة أقول لها، طفلتي الغالية، أنسى الدنيا الآن، وتعود بي الذاكرة إلى تلك اللحظة التي كنتي فيها تلعبين بين يدي ولو خُيِّرت بين الدنيا وبين ابتسامتكِ الجميلة لاخترت بأعلى صوتي ابتسامتك، فهي كالشمس تعيد الحياة لقلبي وتنير الأمل لدربي، هنيئاً لكِ التخرج يا روح والدتك.

إلى الفتاة التي جعلتني أطير من السعادة، مبارك عليكِ النجاح يا قلب والدك.

ابنتي يا قلبي، ويا نبضات الفؤاد وخفقان القلب، يا بسمة ارتسمت على شفاه حياتي وزورقاً من حب أبحر في شطآن ذكرياتي، كم أحبك وكم أنا فخورة بكِ.

مبروك تخرجك من الثانوية العامة، أنتِ الفخر والسعادة في حياتنا.

كلمات جميلة عن تخرج ابنتي

أبنتي الغالية، مشوار دراستك في الثانوية انتهى بنجاح، وهذه البداية لمستقبل مشرق وواعد.

كل الفخر والتقدير لكِ يا أغلى ابنة، تخرجك من الثانوية يعكس عملك الجاد وإصرارك على النجاح.

تهنئة تخرج بنتي من الثانوية 2023 تهانينا الحارة لكِ بمناسبة تخرجك من الثانوية العامة، نتمنى لكِ دوام التوفيق والنجاح في المستقبل.

إلى ابنتي الحبيبة، تخرجك هو دليل على قوتك وقدرتك على التغلب على التحديات، نحن فخورون جدًا بكِ.

مبروك لكِ ولعائلتنا هذا الإنجاز الرائع، نتمنى لكِ دوراً مشرقاً في بناء مستقبلك.

بمثابة خريجة من الثانوية، أنتِ تتأهبين لبداية جديدة في مسيرتك الحياتية، ونحن واثقون بأنك ستحققين الكثير.

ابنتي العزيزة الغالية، قد تكون الثانوية هي بداية النهاية، ولكنها أيضًا نافذة لعالم جديد من الفرص والتحديات، استعدي للمزيد.

تهانينا لكِ وللأسرة بتخرجك، اجتهدتِ وعملتِ بجد، واليوم يعبق برائحة النجاح والتحقيق لأحلامك.

تهنئة تخرج بنتي من الثانوية 2023 إلى ابنتي العزيزة، تخرجك من التوجيهي هو إنجاز تفخرين به دائمًا، وسيكون له تأثير إيجابي في مستقبلك اللامحدود.

عبارات عن تخرج بنتي من المتوسط

مبروك تخرجك من الثانوية العامة! تجاوزت تحديات الدراسة بنجاح، وهذا يشير إلى إمكانياتك الكبيرة.

تهانينا الحارة لك بمناسبة تخرجك من المتوسط.

اجتهدت بشكل مميز ورائع ووصلت إلى هذا الإنجاز.

إلى الخريج الجميل الرائع، قد وصلت إلى نقطة مهمة في حياتك. أنا متأكد أنك ستحقق نجاحات كبيرة في المستقبل.

تخرجك هو بداية جديدة ومشوار مليء بالفرص والتحديات. أنا متأكد أنك ستتعامل معها بكل إتقان.

عقبال ما تحقق أحلامك وتحقق ما تصبو إليه. أنت على الطريق الصحيح لبناء مستقبل مشرق.

مبروك يا خريجنا الجديد، تخرجك هو منعطف مهم في رحلة حياتك، فأنت الآن على بعد خطوة من تحقيق أحلامك.

تهانينا لكل أهدافك وإنجازاتك وخطواتك الناجحة.

تخرجك يا غالية يمثل نموذجًا للتفاني والعزيمة.

بمناسبة تخرجك من المتوسط، أود أن أشيد بجهدك وتفانيك. نتطلع إلى ما ستحققه في المستقبل.

ألف ألف مبروك لإنهاء مرحلة الثانوية بنجاح.

أتمنى لك النجاح والتوفيق في رحلتك القادمة.

أنت اليوم تحتفل بتخرجك من التوجيهي، ونحن نحتفل بإنجازك ونتطلع لما ستحققه في المستقبل.

عبارات تخرج ابنتي من الابتدائي

عقبال الشهادات الكبيرة والإنجازات العظيمة تهانينا لكِ على تخرجك من المرحلة الابتدائية.

ألف ألف مبروك لابنتي الغالية العزيزة على قلبي على تخرجها من المرحلة الابتدائية، أنتِ نجمة مشرقة في حياتنا!

ابنتي عقبال المزيد من النجاحات يا أميرتي، تهانينا على إتمامك للابتدائية بكل تفوق.

يشرق النجم الصغير ويصبح أكبر نجمة بيننا، تهانينا لكِ على تخرجك من المرحلة الابتدائية.

انتهت مرحلة جميلة وبدأت مرحلة أجمل بامتياز! تهانينا لكِ يا فتاة المستقبل.

عقبال النجاحات الكبيرة والأحلام الجميلة، تهانينا لابنتي الغالية على تخرجها.

أنتِ الأمل والفخر في حياتنا، تهانينا على تخرجك من المرحلة الابتدائية بكل فخر.

أمنياتنا لكِ بمستقبل مشرق كشمس يوم جديد، تهانينا لكِ ولتخرجك الناجح.

بكِ يبدأ الطموح والتفاؤل، أنتِ أهم هدية في حياتنا. مبروك على تخرجك.

بكِ نحقق الأحلام والأماني، وبتخرجك تشرق الأمل بقوة. تهانينا لكِ ولتخرجك المذهل.

قصيدة في تخرج بنتي