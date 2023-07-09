شهر محرم هو الشهر الذي يحتل المرتبة الأولى من بين الأشهر الهجرية، ويعتبر من الأشهر العظيمة والمباركة، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللَّـهِ اثنا عَشَرَ شَهرًا في كِتابِ اللَّـهِ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ مِنها أَربَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )، وفيما يلي أجمل عبارات عن شهر محرم:
عبارات عن شهر محرم
- من أجمل عبارات عن شهر محرم، اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النار ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
- اللهم اعف عنا وأعتق رقابنا من النار وارزقنا جنتك العالية ومقام حميد يا رب.
- آللَهُمٌ اجْعَل سَغيي فيه مَشْكُوراً وَذَنْبي فيه مَغفُوراً وَعَمَلي فيه مَقَبُولا. وَعَيْبي فيه مَسْتُوراً يا أسْمَعٌ الشامعين.
- آللَهُمَ إني أسألك فيه ما يُرْضيك. وَأَعُوذٌ بك من ما تكرهه فيه. وَآَسألك التَوْفِيق فيه لأَنْ أَطِيعَكَ ولا أعصيك. يا أرحم الراحمين.
- اللهم اغثني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من كل الذنوب يا رحيم إني برحمتك أستغيث.
- في هذه الأيام المباركة اجعلنا يا رب ممن بشروا بالجنة وزحزحوا عن النار فاللهم اجعل لنا في هذه الأيام أوفر النصيب من الرحمة والمغفرة وإجابة الدعوات إنك سميع الدعاء.
- اللهم في شهر محرم اعتق رقابنا ورقاب أهلنا ومن نحب من النار في هذا الشهر الحرام.
- اللهم في شهر محرم بث في طريقي التوفيق وأحسن الأمور وأجملها والرضا والكثير من الخير وراحة البال والقلب والسعادة والفرح.
- اللهم إنا نسألك في شهر محرم المبارك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.
- اللهم في شهر محرم 1445 اجعل صيامي في هذه الأيام بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
- اللهم اسق قلوبنا بذكرك حتى تروى وأشبع أرواحنا بطاعتك حتى تقوى وكن بنا رؤوفا ورحيما فلا ملجأ لنا سواك ولا مأوى إلا إليك.
أفضل عبادة في شهر محرم
- الصوم
- قراءة القرآن
- الصدقة
- بر الوالدين
دعاء شهر محرم
- سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.
- اللهم يا رب إنا نسالك الخير كله في هذا العام القادم ولاتحرمنا من فعل الطاعات وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الأكرمين.
- سبحان اللهم وبحمدك لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت الرءوف تنزل الغيث وتقدر الأقوات قاسم المعاش قاضي الآجال رازق العباد مروي البلاد مخرج الثمرات عظيم البركات.
- الهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع وحفظت عني فيه الغيبة ووقيتني فيه بلا علم مني ولا حول ولا قوة الا بك فلك الحمد على ذلك.
- اللهم إنا نسأل أن يكون هذا العام عام خير وسلام وأن تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.
- اللهم أنا عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، عدل فيا قضائك، أبرئ إليك من ظلم نفسي وقسوتها وألجئ إلى حولك وقوّتك وغناك يا ذا القوة المتين، اكتب لي من الأقدار أحسنها، واجعلني في عين رعايتك يا رحيم