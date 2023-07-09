شهر محرم هو الشهر الذي يحتل المرتبة الأولى من بين الأشهر الهجرية، ويعتبر من الأشهر العظيمة والمباركة، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللَّـهِ اثنا عَشَرَ شَهرًا في كِتابِ اللَّـهِ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ مِنها أَربَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )، وفيما يلي أجمل عبارات عن شهر محرم:

عبارات عن شهر محرم

من أجمل عبارات عن شهر محرم، اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النار ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

اللهم اعف عنا وأعتق رقابنا من النار وارزقنا جنتك العالية ومقام حميد يا رب.

آللَهُمٌ اجْعَل سَغيي فيه مَشْكُوراً وَذَنْبي فيه مَغفُوراً وَعَمَلي فيه مَقَبُولا. وَعَيْبي فيه مَسْتُوراً يا أسْمَعٌ الشامعين.

آللَهُمَ إني أسألك فيه ما يُرْضيك. وَأَعُوذٌ بك من ما تكرهه فيه. وَآَسألك التَوْفِيق فيه لأَنْ أَطِيعَكَ ولا أعصيك. يا أرحم الراحمين.

اللهم اغثني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من كل الذنوب يا رحيم إني برحمتك أستغيث.

في هذه الأيام المباركة اجعلنا يا رب ممن بشروا بالجنة وزحزحوا عن النار فاللهم اجعل لنا في هذه الأيام أوفر النصيب من الرحمة والمغفرة وإجابة الدعوات إنك سميع الدعاء.

اللهم في شهر محرم اعتق رقابنا ورقاب أهلنا ومن نحب من النار في هذا الشهر الحرام.

اللهم في شهر محرم بث في طريقي التوفيق وأحسن الأمور وأجملها والرضا والكثير من الخير وراحة البال والقلب والسعادة والفرح.

اللهم إنا نسألك في شهر محرم المبارك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

اللهم في شهر محرم 1445 اجعل صيامي في هذه الأيام بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم اسق قلوبنا بذكرك حتى تروى وأشبع أرواحنا بطاعتك حتى تقوى وكن بنا رؤوفا ورحيما فلا ملجأ لنا سواك ولا مأوى إلا إليك.

أفضل عبادة في شهر محرم

الصوم

قراءة القرآن

الصدقة

بر الوالدين

دعاء شهر محرم