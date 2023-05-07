يصادف الخامس والعشرين من شهر أيار من كلِّ عام، يوم الاستقلال الأردني ويعتبر يوم عطلة رسميّة في جميع مؤسسات دولة الأردن، حيث يتذكَّر الأردنيون معركة الأجيال السّابقة في سبيل تحقيق حرية الشعب والبلاد، وتطوير البلاد والنهوض بها، وتضيء سماء العاصمة عمان بالألعاب الناريّة احتفالاً بهذه الذّكرى العظيمة.

عبارات عن يوم الاستقلال الأردني

من عبارات عن يوم الاستقلال الأردني الوطن عزي وشرفي وهويتي، له أنتمي وبه أفتخر بوطني.

الوطن الباقي ومن دونه إلى زوال، لذا اجعلوا الوطن الأردن الغالي أولًا وليأتي بعده من يأتي.

إن أجبرتني الأيام على الرحيل، فيكف يمكنها أن تجبر قلبي على نسيانك أنت دائماً في القلب يا وطني الأردن.

إن طوفت جميع البلاد من مشارق الأرض ومغاربها، سيبقى وطني الأردن الأجمل دائمًا وأبدًا.

المرء لا يقدر قيمة الأشياء الثمينة إلا حينما يضيعها، كذلك الوطن لا يعي قيمته سوى من ابتعد عنه.

لأني شمالي ولأني جنوبي ولأني من الوسط، أنا أردني وما في بهالوطن وطن ثاني

الأردن أولاً، لكل العرب، لـفلسطين والعـراق، ولكل مجروح يعاني.

لا سعادة سوى في الوطن، ولا راحة سوى على أرضه، ولا قيمة للحياة بعيدًا عنه.

في ذكرى عيد الاستقلال كلماتي وإن كثرت وطالت عاجزة عن التعبير عن مقدار محبتي للوطن، اللهم احفظ بلدي الأردن بحفظك من أعداءه من نعلمهم ومن لا نعلمهم.

من لم يسكن حب الوطن قلبه مسكين لا يعرف معنى الحب، فأول حب هو حب الأردن.

إن طال بعدي عنكِ يا بلادي والنوى، وحرمت شمّ الورد والياسمين والهوى، فسيبقى اسمك الأردن عالياً طول المدى، أنا ما نسيتك يا بلادي.

لا يوجد سعادة بالنسبة لي أكثر من حرية موطني الغالي.

كل يوم يمر بعيدًا عن أرض الوطن الأردن، لا أعده من عمري.

من لم يعرف لمحبة الوطن طريقًا، لم يعرف للحياة طريقًا بعد أيضًا.

نباهي بالوطن ونشعر بالفخر للانتماء إليه، ونبذل في سبيل رقيه وتقدمه النفيس والغالي.

وطني سمائك لوحة رسمت فيها أحلامي، وأرضك طريق ركضت عليها وراء آمالي، ونسيمك وحده ما يشفي آلامي، أحبك يا أردن.

تحت سمائك نشأنا، وفي أحضانك كبرنا، حفظك الله يا وطني الأردن من كل شر.

الوطن هو عز وشرف، حصن نحتمي به ونلجأ إليه هربًا من قسوة الحياة، اللهم احفظه وارفع شأنه في عليين.

قصيدة عن عيد الاستقلال مكتوبة

أنا حرٌّ هذي البلاد بلادي

أرتجي عزّها لأحيا وأغنم

لست أدعو إلاّ لخير بلادي فهي

نوري إذا دجى البؤس خيّم

إنّما الخير في المدارس يرجى

فهي للمجد والمفاخر سلّم

وحّدوها وعمّموا العلم فيها

فدواء البلاد علمٌ معمّم

إنّ من يبذل النّقود عظيمٌ

والّذي ينشر المعارف أعظم

لا أباهي بما أنا اليوم فيه

نائباً يجبه الخطوب ويقحم

إِذا عظَّمَ البلادَ بنوها

أنزلتهمْ منازلَ الإِجلالِ

توَّجتْ مهامَهمْ كما توجوها.

كلمة عن عيد الاستقلال طويلة

ها هي الأيام تقترب أكثر، ويقترب معها اليوم الذي يحمل في طياته أجمل ذكريات الماضي وهو يوم الاستقلال الأردني.

قي يوم الاستقلال الأردني تهب بنسماتها العطرة على سماء الوطن الجميل، لتقول له كل عام وأنت يا وطني بألف خير.

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