البوابة - مع حلول يوم الطفل الإماراتي 2023 والذي يصادف يوم 15 مارس من كل عام، يبحث الكثير من الناس عن عبارات عن يوم الطفل الإماراتي وهي مناسبة سنوية وطنية للتوعية بحقوق الطفل، والهدف من هذا اليوم من أجل سعادة الأطفال وتنشئتهم في بيئة مستقرة وآمنة وتهنئتهم بحلول يوم الطفل الإماراتي.

عبارات عن يوم الطفل الإماراتي 2023

إنّ ذكرى يوم الطفل الإماراتي 2023 هو إحدى صور الرّوعة والجمال في البلاد لإنّ الأطفال هم رسالة الآباء إلى المستقبل، وهم الصّورة الأجمل التي نُواجه بها قُبح هذا العالم.

يوم الطفل الإماراتي هي مناسبة لكلّ أم واب في دولة الإمارات، لأنّ الأطفال هم السعادة ومفاتيح المُستقبل، وعجلة الإنتاج التي تضمن للبلاد دوام التفوّق والنّجاح.

العنوان الأنسب لـ يوم الطفل الإماراتي 2023 هو "الطفل حُلمٌ جميل وأمل المستقبل".

كلّ عام وأنتم بألف خير لجميع الأطفال الإماراتيين.

يوم الطفل الإماراتي هو يوم مميز وفرصة جميلة لنحتفل بأطفالنا وإنجازاتهم، ونبحث عن أفضل الطرق لجعل طفولتهم أجمل.

يوم الطفل في الإمارات العربيّة المتحدّة، هو يوم المستقبل، لأنّه هو اليوم الذي نريد به من الاهتمام بالطّفولة، ونعمل بكلّ ما فينا على بناء الرّوح المِثالية لحِفظ أمانة البلاد.

تزيدنا مناسبة يوم الطفل الإماراتي 2023، إيمانًا وثقة وقوة بقيادتنا الحكيمة التي طالما أثبتت اهتمامها بكوادر الحاضر، في الوقت الذي لم تهمل به كوادر المستقبل القريب، كلّ عام وأنتم بألف خير.

الطفولة هي الحياة الجميلة والصفحة البيضاء، بالقلوب النقية والصافية والروح البرئية.

في يوم الطفل الإماراتي 2023 أحُب أن أقدم كلمات حُب ومودة لكل طفل كل عام وأنتم بألف خير.

لكل أم وأب عليكم تشجيع أطفالكم ليكونوا الأفضل في العالم، لا تستهينوا بهم حتى لو كانوا صغاراً، لأنهم يفهمون كُل حرف يقال لهم.

شعار يوم الطفل الإماراتي 2023

شعار يوم الطفل الإماراتي 2023 هو "حق الأطفال في المشاركة بقضايا التغير المناخي".

لماذا تحتفل دولة الامارات بيوم الطفل الاماراتي؟

تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة بـ يوم الطفل الإماراتي للتوعية بحقوق الطفل وضمان صونها، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في إطار رعايته، ومنحه حقوقه الأساسية، التزاماً بالقوانين الدولية المعمول بها في هذا الخصوص.

عبارات عن يوم الطفل الاماراتي بالانجليزي

The earth will reveal its innocence when the children smile. Warm wishes to the children on this day. Happy children’s day.

Children’s Day in the UAE is the occasion that we receive with love and pride, as it is the real interest between the country and its children.

On Emirati Children’s Day, we congratulate every father and mother, and express the most beautiful expressions of thanks for the great leadership that has always surrounded us with care and attention.

شعر يوم الطفل الإماراتي

سلامٌ على عهدِ الطفولةِ إنّهُ *** أشدّ سُرورَ القلبِ طفلٌ إذا حبَا

وَيا بسمَةَ الأَطفالِ أيّ قصيدَة *** تُوفِّي جَلالَ الطّهرِ ورْدًا ومشرَبًا

فيَا ربِّ باركْ بَسمَةّ الطّفلِ كّيْ نَرَى *** على وجهِهِ الرّيانِ أهْلًا

ومَرْحَبًا ويَا ربِّ كفْكِفْ دَمعَهُ بِرِعايةٍ *** ولُطْفُكَ بالجسْمِ الصّغيرِ

إذَا كبَا وحبّبهُ للأجيال تَحْضِنُ طهرَهُ *** وتقـبِس مِنْه الطّهرَ

عِطْرًا مطيبًا ويا ربِّ في بيتِي عَصَافير دوحَةٍ *** فقلبِي منْ خوفِ

الفراقِ تشعّبَا أخافُ على عـشِّ الطّفولةِ جائِرًا *** يرونَ بهِ فظًّا

ووجَهًا مُقطّبا وكنتُ أُداري عنهمُ الضّيمَ جَاهِدًا *** وأستقبلُ الأحداثَ

نابًا ومَخلبًا تَجرّعْتُ غَيْظًا دونَهم وأمضَنِي *** زمانٌ فألقيتُ المقادة مجنبًا

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