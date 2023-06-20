يبحث الكثير عن بعض العبارات للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة لما لها فضل عظيم واستجابة للدعاء خاصة في "يوم عرفة" وللتعبير عن حزننا بفراق الأم في حياتنا، سنقدم لكم في هذه المقالة أجمل عبارات للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة لتدعي لها في هذا اليوم.

عبارات للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة

أمي حبيبتي الغالية اشتقت لك وأبارك لكِ حلول عشر ذي الحجة أسأل الله لي ولكِ وللجميع فيها القبول والغفران وبلوغ الجنان وان يغفر لك ذنوبك وأن تكوني من أهل الجنة.

أمي بارك الله لكِ وأنت في قبركِ بالعشر الأوائل وجعلكم من نال فيها الأجر.

اللهم إن أمي قد أحسنت إلي من يوم ولادتي حتى يوم فراقها اللهم بحق هذا الإحسان ارحمها و اغفر لها و أدخلها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.

مني السلام على من لست انساهم ان غابوا عن العين فإن القلب مركزها، فإن كانت امي في قلبي فكيف انساها.

‏الوداع مؤلم يا أمي فكيف إذا كان وداع الأم وللأبد أتمنى في هذه الأيام الفضيلة أن تكوني من أهل الجنة.

من عبارات للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة، رحلت أمي ورحلت معها إحساسي بالفرح رحلت وتركت الم بكل أعضائه لم يعد شيء يفرحني بعدها وكأنني كنت افرح لا اجلها، رحلت وتركت قلباً ملئ بالأحزان عليها رحلت وتركتني أواجه مصاعب الحياة.

من بعدك يا أمي الغالية ما رأيت خير رحمكِ الله واسكنكِ أعالي جنانه والبسكِ الحلي وجعل شرابكِ العسل المصفي ولباسكِ الحرير.

في الوقت الذي كانت أمي حبيبتي معي لم أرى أي منهم يتحدث عن أمه بشكل مستمر، ما بال الجميع أصبح الآن يتحدث بصوت عالِ الا يسمعون أصوات البكاء داخلي.

يا غاليتي يا حبيبتي لن أنساكِ مهما ابتعدت عني أتعرفين لماذا لأنك محفورة داخل قلبي موجودة في قلبي في حفرة عميقة جدا لا يستطيع احد فتحها.

لا أحد يفهم معنى وداع الأم الغالي، إلا من جرّب كلمة عظّم الله أجرك.

افتقدك يا جنتي افتقد حضنك يا امي لمساتك وقبلاتك دعواتك انتِ معي لم تغيبي حتى لو دفنتي تحت التراب.

رحلت عنا الغالية وبقيت ذكراها الجميلة وكلماتها العذبة، اللهم ادخل امي الفردوس بلا حساب ولا سابقة عذاب.

ما هو اجمل دعاء لامي المتوفىة؟

اللهم اغفر لأمي وأبي وارحمهما واعفو عنهما يارب العالمين، اللهم اسكنهما فسيج جناتك ولا تجعلهما في الآخرة من الظالمين برحمتك يا أكرم الأكرمين.

اللهم أبدلهما دارًا خيرًا من دارهما، وأهلًا خيرًا من أهلهما، وأدخلهما الجنة وأعذهما من عذاب القبر ومن عذاب النار يا الله.

كلام عن الأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة

أمي الغالية والحبيبة سأدعوُ لكِ كلما سجدت فلوُ نسوكِ، فأنا لن انساكِ ما حييت.

عانقيني مرةً أخرى يا أمي الغالية هذا العالم لا يُطاق.

لا وجع كفقد روحٍ لن تراها مَهما بكِيت.

لا لفيتو عند قبرها يا زوار القبور، علموها ان كبدي عادها مستوجعة.

قد مات القلب بعدك يا أمي حبيبتي وذبل وجه ابنتك في حزنٍ.

دعاء لأمي المتوفية في العشر من ذي الحجة قصير