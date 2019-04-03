الإسراء والمعراج من أعظم الأحداث التي حدثت لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم

الإسراء والمعراج من أعظم الأحداث التي حدثت لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ أسرى به ليلاً من مكة إلى البيت المقدس في فلسطين، ثمّ عرج به إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، أي صعد إلى السماء، وفرضت الصلاة في هذه الليلة.

وفي هذا المقال نقدم لكم عبارات للتهنئة بليلة الإسراء والمعراج:

- غردت الطيور، وفاحت رائحة الزهور، تهنئ الزهرة البتول، بمسرى أبيها الرسول. هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالإسراء بهجة لا تزول.

- في ذكرى المبعث النبوي، في الإسراء والمعراج، أبعث لكم باقة محملة بأجمل ما سطرته الحياة، من ورد وكلمات جميلة وكل عام وأنتم بخير.

- اللهم هؤلاء أحبتي فيك، بارك لهم الإسراء الشريف، وأنلهم شفاعة آل محمد.

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