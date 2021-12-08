عيد الكريسماس أو عيد الميلاد المجيد هو من ثاني أكبر الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة ويصادف عيد الكريسماس في الخامس والعشرون من شهر ديسمبر.

ويحمل عيد الكريسماس أو عيد الميلاد المجيد معه الأمل والتفاؤل والولادة من جديد بالنسبة للمسيحيين، وفي هذا المقال جمع لكم موقع البوابة أجمل عبارات تهنئة في عيد الكريسماس 2021:

متى عيد الكريسماس 2021؟

موعد الكريسماس 2021 يصادف يوم السبت 25 كانون الأول.

عبارات تهنئة في عيد الكريسماس 2021

أعايدك جعلك طيلة العمر وأنت بخير وأزف لك باقة ورد بالعطر فواحه.

يا ورد روح لحبيبي وقوله أنا هدية لك من إنسان بحبك ويقول لك كل عام وأنت بخير.

لو جرحنا وانجرحنا خلينا ننسنى أو نتناسى المهم أن نبدأ بالعيد والقلوب فيها متصافية.

يا أغلى البشر والأحباب العيد المجيد على الأبواب ودمعي والله على حد الأهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.

المرسل: واحد من الناس، المستقبل: أعز وأغلى الناس، النص: عيد ميلاد مجيد قبل كل الناس.

كل عام وحبك الأجمل يا مضوي شمعة سنيني كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعقلي.

لست أول المهنئين لكنني أرقهم كلمة وأصدقهم مشاعر وألطفهم عبارة، أنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لأني مبدع الكلمة بل لأنّني سأوجهها لمن يستحقها كل عام وأنت بألف بخير.

مرت سنة وجاءت سنة وراحت سنين وبتيجي سنين وحبك بقلبي محفوظ في كل آن وحين وكل عام وأنت بخير يا رب.

نفسي أكون جنبك وأهمس بإذنك وأقولك من كل قلبي كل عام وأنت بخير.

جيت أسابق الساعات لأجل أقول كل عام وأنت بخير.

أتحدى العالم وأنا معك وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع العيد المجيد أقول يا حبيبي أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضو معك.

أنا رسالة جاية من إنسان قاعد وحداني يفكر فيك كثير ويسلم عليك وبالعيد المجيد بتهنيك.

مع رعاة ساهرين ومجوس ساجدين وملائكة مرنمين نسجد وإحنا فرحانين.

سنة ورى سنة وحبي لك يزيد وما أدري هالسنة بشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد يا رب قرب لي البعيد.

نفسى اكون بابا نويل واجى فى نص الليل واقولك Merry Christmas and happy new year 2021 .

كلام فى كلام ليك يا اجمل انسان … كل سنة وانت فى احضان يسوع Merry Christmas

العدرا بتوبها تغطيك، الرب بنوره يحميك، يسوع بقلبه يخبيك، وبميلاده اهنيك.

باقه ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين واقول كل عيد ميلاد وانت طيبين.

بكرا الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة 2021 يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا.

لو جرحنا وإنجرحنا خلنا ننسنا أو نتناسا المهم نبدى سنة جديدة والقلوب فيها متصافية.

أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

سنة ورى سنة وحبي لك يزيد وما أدري ها السنة بشوفك ولا مكتوب أحبك من جديد ياربي قرب لي البعيد Merry Christmas and happy new year 2021

لاتحزن على الامس فهو لن يعود ولاتأسف على اليوم فهو راحل واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد 2021 وكل عام وانت بخير

صور عبارات تهنئة عيد الكريسماس

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