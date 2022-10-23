عبارات وطنية سعودية بمناسبة موسم الرياض بنسخته الثالثة 2022

انطلق موسم الرياض 2022 يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر، وشهد أكبر حضور جماهيري مقارنة بسابقيه؛ وذلك بسبب التسهيلات القدوم إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجد الآلاف المشجعين من مختلف بقاع العالم لحضور كأس العالم قطر الشهر المقبل.

وأطلق على موسم الرياض شعار "فوق الخيال"، ويشمل موسم الرياض 2022، 15 منطقة ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها: ورلد"و "ونتر وندرلاند" و"بوليفارد رياض سيتي" ومناطق "بوليفارد والمربع 8 و"رياض سكاي"، وأيضاً بعض المناطق المجانية مثل قرية زمان، حديقة السويدي، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضا فنيا متنوعا، و8 عروض عالمية، و65 يوماً من الألعاب النارية.

عبارات وطنية سعودية

من أجمل عبارات وطنية سعودية، وطني أيّها المجدُ الأبيُّ لا وجود لي إلّا بك ولا كرامة لي إلّا بك وكيف أكون إلّا بك جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهي بك وسهولك حضن جدي الحنون، ومهدي الهادي الأمين، كل ما فيك يا وطني جميل حتى سموم القهر من أخٍ أو قريب لا يبعدني عنك ظلم فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي ومصدر عزّتي وولائي.

وطني روحي دليل محبتي تفديك يا أسمى خليل، غلّفتها في مهجتي بالحب والحب قليل، عاشت مآثرك التي للمجد قد صارت دليل فخري بأنّ عروبتي من قلب معدنك الأصيل وعلى ترابك عترتي دمها بسيرتها يسيل، هذا وفيك عقيدتي نزلت على الهادي الدليل ولمقامك أمتي بقلوبها دوماً تميل، يا موطني لك دعوتي بالأمن والعمر الطويل.

وطني يا من عشقت هواءك وتغزّلت بسمائك وراقصتُ نجومك وداعبتُ ترابك وتمايلتُ دلالاً في أحضانك، أحبّك يا وطني وأرتوي بمائك، وأشقي بعدك وأموت فداء لك.

وطني ذلك الحب الذي لا يتوقف وذلك العطاء الذي لا ينضب، أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب أنت فقط من يبقى حبّه وأنت فقط من نحب، هذه من عبارات وطنية سعودية.

وطني أرجو العذر إنْ خانتني حروفي وأرجو العفو إن أنقصت قدراً فما أنا إلّا عاشقٌ حاول أنْ يتغنى بحبِّ هذا الوطن.

من أحلى عبارات وطنية سعودية، يا وطناً دام عزّك شامخ والدين سيرة ما رضينا غير أرضك نسكن ونعشق ثراها، أنتمي لك والفخر لي شخص وأرضه جزيرة من يلوم اللي يحبّك أم وتغلي ضناها.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الثالثة 2022

منطقة رياض سكاي

حديقة السويدي

سوق الزّل

قرية زمان

منطقة المربع

ذا جروفز

ليتل رياض

فإن فيستيفال

منطقة ايماجينيشن بارك

بوليفارد وورلد

فعاليات كومبات فيلد

ونتر وندرلاند

فيا رياض

حديقة الحيوانات بالرياض

عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022