استلهمي أناقتك في أول يوم من عيد الفطر على طريقة الملكة رانيا

تحرص الملكة على ارتداء العباءات في المناسبات الوطنية والدينية والمحافل الشعبية،

مع اقتراب عيد الفطر، عليك أن تعدي جيداً لإطلالاتك في جمعات وسهرات العيد برفقة عائلتك وصديقاتك، ولذلك نقدم لك مجموعة من عبايات الملكة رانيا التي جمعتها لك من صفحتها الخاصة على الانستغرام.

تحرص الملكة رانيا على ارتداء هذه العباءات في المناسبات الوطنية والدينية والمحافل الشعبية، ما يجعل لأزيائها هذه حضوراً متميزاً على صعيد رسمي وشعبي على السواء، وسواءً كان هذا محلياً أو عربياً أو عالمياً.

ما رأيكم بالعبايات؟

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