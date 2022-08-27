يوم المرأة الإماراتية هو يوم عظيم ومميز لتكريم المرأة وتشجيعها على التعبير عن نفسها وزيادة الثقة بنفسها وتحقيق أحلامها، وتحتفل الإمارات بـ يوم المرأة الإمارتي في 28 أغسطس من كل عام.

الهدف من الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو تسليط الضوء على السيدات المؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي واللاتي استطعن أن يحققن شهرة واسعة ونجاحات كبيرة في مجالهن، ومن أهمهم: الفاشينستا الإماراتية علا فرحات، مصممة الأزياء تمارا القباني، الفاشينستا فاطمة حسام، فاطمة المزامي، الفاشينستا زهرة خليل.

متى تم تأسيس يوم المرأة الإماراتية؟

تم تأسيس يوم المرأة الإماراتية في عام 2015 من قبل صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك زوجة المغفور له الشيخ زايد، المعروفة أيضاً باسم "أم الإمارات"،وهي الداعمة الأولى لمبادرات محو أمية الكبار وتوفير التعليم العام المجاني للفتيات.

عبايات بتصاميم راقية لأناقتك في يوم المرأة الإماراتية

وفي هذا المقال نقدم لكم عبايات بتصاميم راقية لأناقتنك في يوم المرأة الإماراتية، حيث تعتبر العبايات من العناصر الأساسية والمهمة محتشمة وأنيقة بنفس الوقت وأصبحت تريند خصوصاً في المناسبات المهمة ولا ننسى في شهر رمضان، ويفضل ارتداء العبايات خلال تجمعات الإفطار والسحور في رمضان حيث يسهل ارتدائها ومتعددة الاستخدامات مما يساعدك على التحرك من النهار إلى الليل.

ومؤخراً لم تعد العباية حكراً على إطلالات المرأة الإماراتية بل أصبح ارتداء العباية موضة عصرية وأصبحت ترتديها السيدات في مناسباتهم العملية والرسمية بألوان وموديلات متعددة، وتجعلك تضخين بالأناقة والجمال فهي تساعدك على الشعور بالراحة، وتساعد الملابس الفضفاضة الهواء على الدوران في جميع أنحاء جسمك وتبقيكِ باردة مما يجعلها مثالية خلال المناسبات المتنوعة.

وللاحتفال بهذا اليوم نقدم لكِ مجموعة عبايات بتصاميم راقية لأناقتك في يوم المرأة الإماراتية وستساعدك على التألق في هذا اليوم المميز، أي موديل أعجبك أكثر؟

كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2022

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