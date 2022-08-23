رسائل عن يوم المرأة الإماراتية 2022، من الرسائل التي تهتم بها المرأة بشكل كبير، وهذا ما سنتناوله في هذا المقال، يعتبر يوم المرأة الإماراتية مناسبة خاصة ومميزة، يتم الاحتفال بها بشكل سنوي في شهر أغسطس/آب وذلك تقديراً لدورها الفعال وتضحياتها الجبارة في بناء الأجيال والوطن، وفي جميع المهام التي تتولاها دون استثناء.

الاحتفال في يوم المرأة الإماراتية 2022

وتم الاحتفال بدورة يوم المرأة الإماراتية الأولى في 28 أغسطس 2015 تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من عام 1975 ليكون الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية، والذي أقيم بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "حفظها الله ورعاها".

موعد يوم المرأة الإماراتية

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام.

رسائل عن يوم المرأة الإماراتية 2022

المرأة هي نصف المجتمع، والمرأة الإماراتية هي كل المجتمع.

كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير.

كل عام وأنتِ ناجحة ومميزة.

من أجمل رسائل عن يوم المرأة الإماراتية 2022 المـرأة محبة بقلب كبير، وحياتها حب وإيمان،ملاك بلا جوانح بتطير.

بداخلها دافــيء الوجدان،المرأة هـي رأس المال،ولأولادها صحة وسعادة،زرعت بمحبتهم آمــال،يكونـوا شرف الريادة.

عيد المرأة يذوب القلب، ويزداد الشوق والأشواق، جاءتنا هدية من الرب، وحياتنا زادتها رواق.

المرأة هي نصف الكون، نذرت عمـرها للعطاء،كي تزرع البسمة هون،ذاقت مــرارة الشقاء.

صور عن يوم المرأة الإماراتية 2022

عبارات يوم المرأة الإماراتية 2022

من أجمل العبارات عن يوم المرأة العالمي 2022 الإمارتية، العالم بلا امرأة.. كعين بلا بؤبؤها.. كحديقة بلا أزهار.. كالشمس بلا أشعة.

الحب هو تاريخ المرأة.. وليس إلا حادثاً عابراً في حياة الرجل.

تحب المرأة أن يتذكر يوم ميلادها بشرط أن ينسى عمرها.

المرأة كالغصن الرطب.. تميل إلى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة.

المرأة الصالحة لا يعدلها شيء.. لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة.

ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه.

كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

كلّ عام وكلّ امرأة تعيش في ظلّ دولة الإمارات العربيّة المتّحدّة بخير.

في اليوم الإماراتي للمرأة لا يمكن أن نجد كلمات قادرة على إنصاف المرأة الإماراتيــّة، وتقدير المشاعر التي نكنّها بداخلنا تجاه جميل ما صنعته وما حققته في سبيل إحياة دولة الإمارات العربية المتّحدة.

ببالغ الحبّ والمودّة أزفّ إليكنّ نسائم التهليل والمباركة بمناسبة يومكنّ الوطنيّ الكبير، فكلّ عام وكلّ امرأة تعيش في ظلّ دولة الإمارات العربيّة المتّحدّة بألف ألف خير.

بارك الله لنا وجودكنّ وبارك أيامكنّ، وكلّ عام وأنتنّ الشمعة المنيرة في هذه الدولة.

يوم المرأة الإماراتية يعتبر يوم مميّز الذي تستحقّه تلك المرأة المكافحة التي لطالما بذلت في سبيل جعل هذه الدولة مكانًا جميلاً على كافة الأصعدة.

يوم المرأة الإماراتية هو ذكرى عظيمة للاحتفال بكلّ امرأة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة وتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان لعظيم ما قدمته المرأة المكافحة والمثابر لهذه الدولة، فكلّ عام وأنتِ يا سيدتي بألف خير.

شعر عن يوم المرأة العالمي

من لي بتربية النساء فإنها

في الشرق علة ذلك الإخفاق

الأم مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعبا طيب الأعراق

الأم روض إن تعهده الحيا

بالري أورق أيما إيراق

الأم أستاذ الأساتذة الألى

شغلت مآثرهم مدى الآفاق

أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا

بين الرجال يجلن في الأسواق

يدرجن حيث أردن لا من وازع

يحذرن رقبته ولا من واقي

يفعلن أفعال الرجال لواهيا

عن واجبات نواعس الأحداق

في دورهن شؤونهن كثيرة

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