عجينة الدونات الهشة واللذيذة

عجينة الدونات الهشة واللذيذة

المكونات:

4 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

ماء دافئ

1 بيضة

½ كوب زيت نباتي

1/3 كوب لبن زبادي

الطريقة:

في وعاء كبير الحجم قومي بمزج الخميرة والبايكنغ باودر والسكر.

أضيفي بقية المكونات وامزجي جيدًا حتى تتحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

اتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة ويتضاعف حجمها.

افردي العجينة وقطيعها على شكل دوائر.

اقلي الدونات ثم ضعيها في طبق التقديم ويمكنك تزويقها بالقرفة والسكر.