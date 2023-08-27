البوابة - إذا كنت تخططين لشراء خاتم يحمل الأحجار الكريمة فيجب أن تعرفي بأن هناك العديد من الأحجار الكريمة الجميلة التي يمكن استخدامها لخواتم الخطوبة. فيما يلي بعض الاختيارات الأكثر شيوعًا:

عروس البوابة: أي الأحجار الكريمة تناسب خواتم الخطوبة



الماس: الماس هو الخيار الأكثر شعبية لخواتم الخطوبة، وذلك لسبب وجيه. الماس أصلب مادة طبيعية عرفها الإنسان، لذا فهي متينة للغاية. كما أنها تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان والقطع، حتى تتمكن من العثور على اللون الذي يناسب ذوقك تمامًا.

الياقوت الأزرق: السافيير هو نوع من اكسيد الالمونيوم، تماما مثل الياقوت الأحمر. أنها تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأزرق والوردي والأصفر والأخضر. ويقال أن الياقوت يرمز إلى الولاء والحكمة والحقيقة.

الياقوت الأحمر: الروبي هو نوع آخر من اكسيد الالمونيوم، وهو معروف بلونه الأحمر الداكن. ويقال أن الياقوت يرمز إلى العاطفة والحب والشجاعة.

الزمرد: الزمرد هو نوع من البيريل، وهو معروف بلونه الأخضر اللامع. يقال إن الزمرد يرمز إلى الحب والأمل والحكمة.



الزبرجد: الاكوامارين هو نوع من الزبرجد، وهو معروف بلونه الأزرق الفاتح. يقال إن الزبرجد يرمز إلى السلام والهدوء والبدايات الجديدة.

المويسانتي: المويسانتي هو حجر كريم جديد نسبيًا، ولكنه سرعان ما أصبح خيارًا شائعًا لخواتم الخطوبة. ويقال إن المويسانتي أكثر تألقاً من الألماس، كما أنه أقل تكلفة بكثير.

التنزانيت: التنزانيت هو حجر كريم نادر نسبيًا ولا يوجد إلا في تنزانيا. ويأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأزرق والأرجواني والأخضر. ويقال أن التنزانيت يرمز إلى الحب والسلام والرخاء.

المورغانيت: المورغانيت هو نوع من البيريل، وهو معروف بلونه الوردي. يقال أن المورغانيت يرمز إلى الحب والرحمة والتفاهم.

عند اختيار حجر كريم لخاتم الخطوبة، من المهم مراعاة أسلوب العروس الشخصي وتفضيلاتها. يجب عليك أيضا أن تنظر في الميزانية. بعض الأحجار الكريمة، مثل الماس، أغلى من غيرها.

من المهم أيضًا مراعاة متانة الحجر الكريم. بعض الأحجار الكريمة، مثل الأوبال، أكثر هشاشة من غيرها. إذا كنتِ تريدين خاتمًا يدوم لسنوات عديدة، فعليك اختيار حجر كريم معروف بمتانته.

في النهاية، أفضل حجر كريم لخاتم الخطوبة هو الحجر الذي تحبه العروس والذي سوف تعتز به مدى الحياة.

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