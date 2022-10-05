عروس البوابة: خرافات طريفة حول مواعيد الزفاف أي شهر هو الأفضل للارتباط؟ يعد تحديد موعد الزفاف أمرًا معقدًا بالفعل من اختيار مكان حفل الزفاف إلى تصميم فستان الزفاف هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تقررها وتختارها، ولكن اليوم سنتحدث عن موضوع مختلف تماماً، ماذا قالت الخرافات عن مواعيد حفلات الزفاف.

عروس البوابة: خرافات طريفة حول مواعيد الزفاف

شهر يناير

الزواج عندما يكون العام جديدًا ، سيزيد المحبة والصدق.

شهر فبراير

عندما تتزاوج طيور فبراير ، يجب أن تتزوج أو فلتنتظر مصيرك.

شهر مارس

إذا تزوجت عندما تهب رياح آذار (مارس) ستهب رياح الفرح والحزن على حد سواء.

شهر أبريل

تزواج في أبريل اذا استطعت فهو موسم الفرح للمرأة والرجل.

شهر مايو

تزوج في شهر مايو وستندم بالتأكيد على هذا اليوم.

شهر يونيو

تزوج عندما تنمو ورود يونيو فوق البر وستسافر مع البحر.

شهر يوليو

أولئك الذين سيتزوجون في يوليو / تموز سيعملون للحصول على قوتهم اليومي.

شهر أغسطس

بغض النظر عمن تزوج في أغسطس ، فمن المؤكد أنك ستشهد الكثير من التغييرات.

شهر سبتمبر

تزوج في شهر سبتمبر ، وستكون حياتك غنية ورائعة.

شهر اكتوبر

إذا تزوجت في أكتوبر سيأتي الحب ، لكن الثروات ستتباطأ.

شهر نوفمبر

إذا تزوجت في تشرين الثاني (نوفمبر) الكئيب ، فلن تأتي إلا الأفراح ، تذكر ذلك.

شهر ديسمبر

عندما تتساقط ثلوج شهر ديسمبر بسرعة ، تزوج وسيستمر الحب الحقيقي.

عروس البوابة: خرافات طريفة حول مواعيد الزفاف

خرافات عن يوم موعد الزفاف

الاثنين للصحة الثلاثاء للثروة الأربعاء هو الأفضل على الإطلاق الخميس يجلب المشاكل ويوم الجمعة الخسائر لكن السبت - لا حظ على الإطلاق الأحد غير مستحب لأنه يسبق يوم دوام

عروس البوابة: خرافات طريفة حول مواعيد الزفاف

ماذا عن حظ العروس؟

ستكون عروس شهر يناير مدبرة منزل حكيمة وذات مزاج جيد للغاية

ستكون عروس فبراير زوجة حنونة وأم حنونة

ستكون عروس شهر مارس عبارة عن ثرثارة، تحب النقاش والشجار

ستكون عروس أبريل غير متسقة أو قوية ، لكنها حسنة النية

ستكون عروس مايو جميلة وعملية ومرضية

ستكون عروس شهر يونيو متهورة وسخية

ستكون عروس شهر يوليو جميلة، لكنها سريعة الغضب

ستكون عروس أغسطس سهلة الرضا وعملية أيضًا

ستكون عروس شهر سبتمبر رصينة ولطيفة ومحبوبة كثيرًا

ستكون عروس شهر أكتوبر جميلة ، غنجية ، محبة لكنها غيورة

ستكون عروس شهر نوفمبر ليبرالية ولطيفة ، لكنها باردة في بعض الأحيان

ستكون عروس شهر ديسمبر مولعة بالحداثة والتسلية ولكن مكلفة للجيب.

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