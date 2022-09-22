عروس البوابة: دليلك للحصول على شعر كثيف يوم زفافك كلنا نشعر بالقلق من شعرنا. ونبدأ باستخدام أفضل المنتجات المتوفرة في المتاجر للحصول على تلك الخصل الصحية اللامعة. إذا كانت العناية المنتظمة بالشعر يمكن أن تسبب لنا القلق ، فتخيلي أن هذا هو وقت زفافك. سيؤدي هذا إلى رفع مخاوفك بمقدار 100 درجة أعلى، لكننا هنا لنقدم لك بعضًا من أكثر الأسرار التي يتم الاحتفاظ بها جيدًا والتي يمكن أن تجعل بشرتك تاجًا ترتديه في يوم زفافك. اتبعي هذه النصائح واتركي كل المخاوف وراءك:

عروس البوابة: دليلك للحصول على شعر كثيف يوم زفافك

العناية اليومية بالشعر

أولاً، لا يمكنك التفكير في أن العناية بالشعر مهمة يومية. سوف يستغرق الأمر ما لا يقل عن شهر من العناية ، وسوف تضطرين إلى أن تكوني ملتزمة بروتين الشعر ، وعلاجات الشعر ، والتزييت ، والتدليك. لا يمكنك ترك العناية بالشعر لبضعة أيام من الزفاف.

لا يوجد شيء لا يمكن أن يصلحه تدليك الزيت الجيد. اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ، وملعقة كبيرة من زيت الخروع ، وملعقة كبيرة من زيت السمسم ، وقطرتين من زيت إكليل الجبل العطري. دلكي فروة الرأس جيداً بهذا الخليط. احتفظي بالزيت لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه جيداً.

عروس البوابة: دليلك للحصول على شعر كثيف يوم زفافك

قناع سريع مغذي

نحن نعلم مدى انشغال العروس ، مع وجود العديد من المهمات التي يجب عليك إجراؤها ، جربي هذا القناع السريع الفعال للغاية الذي يمكنك صنعه في المنزل. اخلطي موزة واحدة وملعقة صغيرة من جل الصبار وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. اخلطيها في الخلاط واصنعي عجينة ناعمة. ضعيها بالتساوي على شعرك واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

لمنح شعرك لمعانًا فوريًا ، خذي جذور زنجبيل مطحونة طازجة ، ضعيها في زجاجة رذاذ وأضيفي الماء إليها. رشي هذا قبل غسل شعرك. يمكنك أيضًا إضافة عصير الزنجبيل إلى البلسم الخاص بك ، فهو سيرطب شعرك ويحد من تقصف الأطراف أيضًا.

إذا لم تكوني من كبار المعجبين بالزنجبيل وتشعرين بعدم الارتياح لذلك يمكنك فقط استخدام 4-5 قطرات من زيت الإيلنغ العطري ووضعها على راحة يدك وتدليكها على الجذور والخصلات. سيعطي ذلك شعرك لمعانًا فوريًا ويجعل رائحة شعرك رائعة جدًا.

نحن جميعًا على دراية بالقوى السحرية لجل الصبار ، حيث يمكن للأنزيمات الموجودة في الصبار أن تشفي أي نوع من الفطريات التي قد تكون موجودة على فروة رأسك وتترك شعرك ناعمًا. خذي ربع كوب من جل الصبار ، واخلطي نصف كوب من الماء، وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من خل التفاح ، واسكبيه في زجاجة رذاذ. رجيه جيدًا قبل رشه بالتساوي في شعرك. اتركيه يرتاح لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

عروس البوابة: دليلك للحصول على شعر كثيف يوم زفافك

مرة كل أسبوعين

قومي بعمل العلاجات المنزلية مرة كل أسبوعين، يكنك تجربة هذا القناع المغذي أيضاً، اخلطي 1 موزة ناضجة مع 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون و 1 ملعقة صغيرة هلام الصبار. اطحنيه جيدًا في الخلاط ، واصنعي عجينة ناعمة وضعيه بالتساوي على شعرك. اتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفيه. لا تقلقي إذا علق الموز في شعرك ، فقد تحتاجين إلى غسل الشعر مرتين لتتخلصي من البقايا من شعرك تمامًا.

يمكن لشطف خل التفاح بعد الشامبو أن يفعل المعجزات لشعرك ، حيث يحافظ على مستوى الأس الهيدروجيني لفروة رأسك ويترك لك شعرًا ناعمًا ولامعًا. ولأولئك الذين لديهم صبغة شعر ، فهو أكثر فائدة بالنسبة لهم لأنه يبرز لون الشعر بشكل أفضل. اخلطي ملعقة صغيرة من الشامبو وزيت الخروع والجلسرين وخل التفاح في وعاء. ضعي العبوة على الشعر المبلل وفروة الرأس. اتركيه لمدة 10-20 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو خفيف.

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