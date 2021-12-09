عروس البوابة: خصائص حجر التوباز جالب الحظ يعد حجر التوباز الأصفر جنبا إلى جنب مع حجر السترين من الأحجار الجالبة للحظ. يقال إن التوباز ، المعروف أيضًا باسم "عاشق الذهب"، يجلب الثروة والمال. من ناحية أخرى ، يقال إن السترين هو حجر الرخاء والثروة والحماية والحظ السعيد.

عروس البوابة: خصائص حجر التوباز جالب الحظ

حجر السترين

حجر السترين هو نوع خاص لا ينتمي إلى عائلة الكوارتز التي تتميز بلونها الأصفر الباهت إلى البرتقالي المائل للبني ، وكان غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الأحجار الكريمة توباز في الأيام السابقة.

يعتقد الناس أن كلا من السترين والتوباز يحملان نفس القوى التي يتمتع بها بعضهما البعض. أطلق عليه البعض "حجر التاجر" لقدرته على الجذب، وخاصة الازدهار. ربما كان هذا هو سبب استخدام المصريين لجواهر السترين كتعويذة ، بينما نحت الإغريق صورًا أيقونية فيها ، وزينها الكاهن الروماني كخواتم. كانت هناك أسماء مختلفة للسيترين مثل التوباز الذهبي أو التوباز الإسباني أو ماديرا مما تسبب في مزيد من الارتباك. واليوم ، ميز العلم بوضوح التوباز والسترين كأنواع مختلفة من المعادن وغير مرتبطة ببعضها البعض.

اللون الجذاب والمتانة والقدرة على التحمل التي تشترك فيها مع أنواع أخرى من الكوارتز تجعله من أفضل الأحجار الكريمة بظلالها البراقة من الأصفر والبرتقالي. ومع ذلك ، تحمل مجموعات المجوهرات المعاصرة الظلال الشعبية للبني أو البرتقالي المحمر. يرجع سبب هذه الألوان الطبيعية إلى وجود عنصر الحديد النزرة في الكريستال ، ونادرًا ما توجد مثل هذه الأحجار الكريمة الملونة في الطبيعة.

أدرك علماء المعادن ، في منتصف القرن الثامن عشر ، أنه عندما تمت معالجة الجمشت بالحرارة ، فقد ينتج درجات اللون البني من السترين. استفاد السوق من هذه الأحجار الكريمة المحسنة ، مما أدى إلى وفرتها وجعلها أكثر شيوعًا وبأسعار معقولة.

استخدمتها النساء في المجوهرات ، وصنعها الرجال منها أزرار الأكمام والخواتم.

عروس البوابة: خصائص حجر التوباز جالب الحظ

مصادر السترين

يأتي الكثير من هذه الأحجار الكريمة من البرازيل ، وهي واحدة من أكبر الموردين. يتم استخراج السيترين أيضًا في فرنسا وروسيا. مدغشقر وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

إذا كنت ترغب في اختيار هذا الحجر الكريم ، فاختر أي شيء من المعلقات والقلائد والقطرات والخواتم أو قم بتخصيصها في المجوهرات التي تختارها.

حدد الأحجار الكريمة المنحوتة بمهارة والشفافة الكريستالية ذات الظلال المشبعة من الألوان الطبيعية للأصفر والبرتقالي والأحمر أو اطلب قطعها حسب الطلب أو معايرتها لاستخدامها في الأحجام والأشكال المرغوبة.

عروس البوابة: خصائص حجر التوباز جالب الحظ

حقائق ممتعة:

كانت النقطة المرجعية الأصلية للون السترين هي فاكهة السترون. حل اسم "سيترين" محل الاسم المعتاد "الكوارتز الأصفر" في عام 1556. تقدم الأرض مجموعة رائعة من جيود السترين ، والتي تعد واحدة من أنواع القطع الفنية التي يتم قياسها من ارتفاع قدمين أو أربعة أو ستة أقدام أو أطول.

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