عروس البوابة: ماذا تعرفين عن شوائب الالماس؟

شوائب الالماس هي الخصائص التي تحدث داخل الأحجار الكريمة. وعادة ما يطلق عليها عيوب لأن وجودها يعني أن الماس لا يمكن تصنيفه على أنه لا تشوبه شائبة داخلياً ...

لا يستطيع الكثيرون منا شراء الماس الذي لا تشوبه شائبة، لذلك ينبغي أن تتوقع وجود الشوائب إلى حد ما. تشبه هذه العيوب الصغيرة بصمات الأصابع ، وهي خاصية تمنحنا توقيعًا فرديًا. التعرف على جدر الالماس الخاص بك من الداخل والخارج يجعل من الحجر ملكية أكثر خصوصية - وسوف يساعدك على وصف وتحديد الأحجار الكريمة إذا ما ضاعت أو سرقت من أي وقت مضى.

ما مدى وضوح هذه الشوائب؟

يكاد يكون من المستحيل رؤية بعض الشوائب بالعين المجردة ، في حين تؤثر الشوائب الاخرى على شفافية الالماس. هذه العيوب تجعل الألماس أقل تألقاً لأنها تتداخل مع الضوء أثناء مرورها بالحجر. والأسوأ من ذلك هو أنواع الشوائب التي يمكن أن تجعل الماس أكثر عرضة للكسر.

تذكر ، هناك عدد قليل من أحجار الألماس المثالية، وهي باهظة الثمن ، لذا فإن الماس الذي نشتريه جميعًا لديه كميات متفاوتة من العيوب الداخلية والخارجية. تخبرنا معظم شركات المجوهرات أن لا نقلق بشأن مكونات الألماس إذا لم تؤثر على قوة الحجر أو تؤثر بشدة على مظهره. يمكنك في الواقع توفير الكثير من المال على الماس إذا اخترت شراء حجر يحتوي على الشوائب.

أنواع شوائب الألماس:

1. البلورات والمعادن المعدنية

يمكن أن يحتوي الالماس على بلورات صغيرة ومعادن مدمجة فيها. ويمكن أن يندمج الالماس مع الماس أخر.

العديد من هذه البلورات لا يمكن رؤيتها بدون تكبير ، ولكن قطعة كبيرة أو مجموعة من البلورات التي تنتقص من مظهر الالماس تقلل من درجة شفافيته وقيمته. أحيانا يمكن لبلورة صغيرة أن تضيف شخصية إلى حجر الالماس.

2. الشوائب الدقيقة

الشوائب الدقيقة هي عبارة عن بلورات صغيرة للغاية فاتحة أو داكنة في الماس يمكن أن تظهر إما بمفردها أو في مجموعات. يمكن للمجموعات الأكبر من نقاط الدقة الدقيقة إنشاء منطقة ضبابية في الالماس تسمى سحابة والتي ستؤثر على درجة وضوح الماس.

3. خطوط الليزر

خطوط الليزر ليست شوائب طبيعية. يتم ترك هذه المسارات التي تشبه البخار عندما يتم استخدام الليزر لإزالة شوائب داكنة من الالماس. تبدو المسارات المصنوعة آليًا مثل خيوط دقيقة من الخيط تبدأ على سطح الالماس وتمتد إلى الداخل، وتتوقف عند النقطة التي تمت إزالة الشوائب بها.

4. الريش

الريش هي شقوق داخل الالماس تشبه الريش. لا يؤثر الريش الصغير عادة على متانة الالماس إلا إذا وصل إلى السطح على قمة الحجر ، وهو مكان عرضة للضربات العارضة.

5. الانقسام

انشقاق الالماس هو شق مستقيم بدون ريش. الانقسام لديه القدرة على تقسيم الماس على طول طوله إذا تم ضربه في الزاوية الصحيحة.

الشقوق الصغيرة غير المرئية عند مشاهدة الماس (من الوجه العلوي) لا تؤثر بجدية على درجات الوضوح.

6. حافة الزرافه

أطراف الحزام أو اللحية، هي خطوط تشبه الشعر يمكن أن تحدث حول الحزام أثناء عملية القطع. الحد الأدنى منها لا يمثل مشكلة في العادة ، ولكن التهيج الواسع يتم صقله أو إزالته عن طريق إعادة تقطيع الألماس.

7. خطوط النمو

يتم إنشاء خطوط النمو عن طريق التبلور غير المنتظم الذي يحدث عندما يتم تشكيل الماس. لا تؤثر خطوط التبلور عديمة اللون عادةً على وضوح الماس إلا إذا كانت موجودة في كتل كبيرة. يمكن للخطوط البيضاء أو الملونة خفض درجة وضوح الماس.

يمكن أن تكون الشوائب مزعجة ، لذلك لا تعتمد على درجة وضوح فقط لمعرفة ما إذا كان إدراج الماس يتداخل مع جمال الماس أم لا. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتسوق للحصول على درجات وضوح تصنيف SI أو أقل. دائما تسوق للماس من تاجر تثق به وتجد شخصا يمكنه الإجابة على أسئلتك عن الماس الذي تفكر فيه.

لا تؤثر الشوائب على وضوح الماس فحسب ، بل تؤثر أيضًا على عيوب القطع. إذا كنت ترغب في رؤية بعض هذه الشوائب الماسية مباشرة ، اطلب من صائغك أن يريك كل الماس تحت التكبير وتوضيح خصائصه لك.

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