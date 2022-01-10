عروس البوابة: ما هو الوقت المناسب للزفاف في 2022 الزواج والارتباط مدى الحياة قرار صعب ويحتاج الى تفكير عميق قبل الاقدام عليه لأنه يعني الالتزام ليس عاطفياً فقط بل جسدياً وعقلياً ومالياً أيضاً، الزواج يعني أن تكون جزءاً أساسي من كيان مزدوج لا يتحرك الا اذا كان هناك توافق بين الطرفان. ولكن يمكن لعوامل أخرى أن تتداخل، بحسب الفلكيين هذا العام هناك شهور يجب تجنبها اذا كنت تريد أن يكون يوم زفافك الكبير مميزاً.

عروس البوابة: ما هو الوقت المناسب للزفاف في 2022

وفقاً للتوقعات، فإن أفضل وقت للزواج في عام 2022 يكمن بين شهري يناير ويوليو:

الأشهر التي يجب تجنبها والأسباب:

من 10 يوليو وحتى 4 نوفمبر من هذا العام، ينصح الفلكيون بعدم إقامة الأعراس في هذه الفترة. ولا ينصح بتاتاً باتمام مراسم الزواج في شهر نوفمبر لأن كوكب الزهرة سيذهب إلى ما دون الأفق.

ستشهد الفترة المذكورة أعلاه وقت تغيير الفصول عبر شبه القارة الهندية. وسيستهدف الطقس المتغير بسهولة جهاز المناعة والهضم ، مما يجعلك وضيوفك عرضة للإصابة بالعدوى والمرض ، وهذا يشير منطقياً إلى سبب تجنب الاحتفالات في هذه الفترة الزمنية. كما ينصح بتجنب التجمعات قدر الإمكان.

عروس البوابة: ما هو الوقت المناسب للزفاف في 2022

المواعيد المناسبة للزواج والاحتفالات هذا العام:

22 ، 23 ، 24 من شهر يناير.

5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 18 ، 19 من شهر فبراير .

15 ، 16 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من شهر أبريل.

2 ، 3 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 26 ، 27 ، 31 من شهر مايو.

1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 17 ، 23 ، 24 من شهر يونيو.

4،7 من شهر يوليو .

2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، 14 من شهر ديسمبر.

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