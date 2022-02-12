عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022 إذا كنت تحبين المجوهرات ، فعليك معرفة الموضة الحالية. اقترب عيد الحب ولا يمكن أن تكون هناك هدية أفضل من بعض المجوهرات الثمينة لمن تحب.

ولكن أولاً تعالوا نتعرف على أهم موضة المجوهرات لمهرجان الحب.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

المجوهرات الماسية:

أثبتت المجوهرات الماسية وجودها في عالم الهدايا الثمينة وخاصة المناسبة المتعلقة بالحب. ارتبطت المجوهرات الماسية بالأناقة والجمال. وهذا هو السبب في أنها تميل إلى أن تكون الهدية المثالية لعيد الحب. يضيف الماس أو الماس مع الأحجار الكريمة الدفء واللمعان إلى أي قطعة مجوهرات تشتريها.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

المجوهرات على شكل قلب:

تصميمات القلوب من المعادن الثمينة والمرصعة بالماس هي حقًا أفضل هدية يمكن أن تقدمها لحبيبتك. يمكن للمرء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من تصميمات المجوهرات الماسية التي تحمل طابع القلب بما في ذلك الأساور والخواتم والمعلقات المذهلة المصنوعة من طبقات رائعة من قطع الألماس على شكل قلب وماركيز من الذهب الوردي / الأصفر عيار 18 قيراطًا أو البلاتين. مع النهج البسيط والتفاصيل الاستثنائية ، فإن هذا التصميم الفريد من نوعه هو حقًا قصيدة متألقة للحب الذي يدوم إلى الأبد.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

المجوهرات الماسية الرقيقة:

لا تزال المجوهرات الرقيقة وخفيفة الوزن من الألماس هي المفضلة بين الأزواج. تعتبر الخواتم والأقراط والأساور الماسية من أكثر الهدايا مدروسًا لهذا الموسم.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

الأحجار الكريمة الملونة:

استخدام الجواهر الملونة يوازي تقريباً استخدام المجوهرات الماسية الثمينة. تعود الأحجار الكريمة الملونة إلى الظهور كل عام كواحدة من أهم اتجاهات المجوهرات في عيد الحب. إنها مذهلة وراقية ولذيذة. يمكن لهذه القطع الجميلة أن تضيف مظهرًا رائعًا إلى أي طقم.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

قطع المجوهرات الخاصة:

في عيد الحب هذا ، قدّم لمحبوبتك مجوهرات رائعة متألقة وخاصة. اختر قطع مميزة مثل الأساور والأقراط والخواتم المزينة بالماس والأحجار الكريمة الملونة التي من شأنها أن تكون الهدية المثالية لحبيبتك.

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