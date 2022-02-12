  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

منشور 12 شباط / فبراير 2022 - 03:40
عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022
عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022 إذا كنت تحبين المجوهرات ، فعليك معرفة الموضة الحالية. اقترب عيد الحب ولا يمكن أن تكون هناك هدية أفضل من بعض المجوهرات الثمينة لمن تحب.

ولكن أولاً تعالوا نتعرف على أهم موضة المجوهرات لمهرجان الحب.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

المجوهرات الماسية:

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

أثبتت المجوهرات الماسية وجودها في عالم الهدايا الثمينة وخاصة المناسبة المتعلقة بالحب. ارتبطت المجوهرات الماسية بالأناقة والجمال. وهذا هو السبب في أنها تميل إلى أن تكون الهدية المثالية لعيد الحب. يضيف الماس أو الماس مع الأحجار الكريمة الدفء واللمعان إلى أي قطعة مجوهرات تشتريها.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

المجوهرات على شكل قلب:

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

تصميمات القلوب من المعادن الثمينة والمرصعة بالماس هي حقًا أفضل هدية يمكن أن تقدمها لحبيبتك. يمكن للمرء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من تصميمات المجوهرات الماسية التي تحمل طابع القلب بما في ذلك الأساور والخواتم والمعلقات المذهلة المصنوعة من طبقات رائعة من قطع الألماس على شكل قلب وماركيز من الذهب الوردي / الأصفر عيار 18 قيراطًا أو البلاتين. مع النهج البسيط والتفاصيل الاستثنائية ، فإن هذا التصميم الفريد من نوعه هو حقًا قصيدة متألقة للحب الذي يدوم إلى الأبد.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

المجوهرات الماسية الرقيقة:

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

لا تزال المجوهرات الرقيقة وخفيفة الوزن من الألماس هي المفضلة بين الأزواج. تعتبر الخواتم والأقراط والأساور الماسية من أكثر الهدايا مدروسًا لهذا الموسم.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

الأحجار الكريمة الملونة:

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

استخدام الجواهر الملونة يوازي تقريباً استخدام المجوهرات الماسية الثمينة. تعود الأحجار الكريمة الملونة إلى الظهور كل عام كواحدة من أهم اتجاهات المجوهرات في عيد الحب. إنها مذهلة وراقية ولذيذة. يمكن لهذه القطع الجميلة أن تضيف مظهرًا رائعًا إلى أي طقم.

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

قطع المجوهرات الخاصة:

عروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022

في عيد الحب هذا ، قدّم لمحبوبتك مجوهرات رائعة متألقة وخاصة. اختر قطع مميزة مثل الأساور والأقراط والخواتم المزينة بالماس والأحجار الكريمة الملونة التي من شأنها أن تكون الهدية المثالية لحبيبتك.

المزيد:

6 أشياء يجب أن تكون واضحة خلال فترة الخطوبة

كلمات دالة:مجوهرات عيد الحب 2022عيد الحبفلانتينيوم الحبمجوهراتالماسعروس البوابة: مجوهرات عيد الحب 2022عروس البوابة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...